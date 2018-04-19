引擎高空爆炸 乘客險被吸飛

2018年04月19日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 陳祐誠 ／綜合報導 ／綜合報導

空中驚魂！美國西南航空（Southwest Airlines）由紐約飛往德州達拉斯1380號班機美東時間17日在3萬2500呎上空驚傳引擎爆炸，金屬碎片砸破機艙一個窗戶，強大的氣流將坐在窗旁女乘客上半身吸出機艙外，幸好在第一時間被其他乘客合力拉住，之後該機迫降費城，但女乘客仍傷重不治，據報導，死者為富國銀行女副總裁。

這架雙引擎波音737客機載有乘員149人，10:27分起飛後約20分鐘，左側機翼引擎爆炸。乘客馬丁尼茲（Marty Martinez）立刻透過臉書直播，表示突然聽到一聲爆炸聲，發現飛機左引擎爆炸，飛機上下左右劇烈抖動，接著氧氣面罩全都自動落下，乘客驚恐戴上氧氣罩，低頭禱告。大約過了10秒，引擎打中窗戶，砸破一個大洞。

副總裁被拉回仍身亡

窗邊女乘客腰部以上半個身子被吸出窗外，幸賴旁邊男乘客眼明手快從後抱住該女子，但一個人力氣不夠，其他人立刻上前幫忙，合力將她拉回機艙。但她被金屬與玻璃碎片砸傷，血流不止，最後仍傷重身亡。當局稍後證實死者身分是來自新墨西哥州的富國銀行公關副總裁里歐登（Jennifer Riordan）。

馬丁尼茲表示，事發時，飛機外的空氣往裡灌，煙霧湧入機艙，還有走道上試圖幫助受傷女士止血的乘客，場面混亂。飛機也急速下降，他已做了最壞打算，而他旁邊座位的同事，則給自己的妻子和未出世的孩子寫遺書。

引擎金屬疲乏闖大禍

航班跟蹤網站FlightRadar24顯示，這架波音737-700客機在5分鐘內從3萬1684呎的高空陡然下降到1萬呎左右。經歷15分鐘生死攸關「驚航記」，飛機在11:23分迫降於費城國際機場。飛機漸漸停住時，飛機內爆出如雷掌聲，機上很多人都哭著慶幸自己還活著。

消防員到場後，發現引擎漏油、冒出零星火花，趕緊噴上阻燃劑。機場跑道也一度關閉超過2小時。

美國國家安全運輸委員會（NTSB）指出，故障的引擎應該有24個風扇葉片，初步調查顯示，葉片少了一片，引擎金屬疲乏應是導致意外的原因。

這是2009年以來，美國國內航空公司首次發生乘客死亡的飛安事故。

2009年2月12日， 大陸聯運航空（Continental Connection）一架航班失事，造成49人死亡。最後調查顯示，空難是機師操作不當所致。

台灣無同款機型飛機

交通部民航局表示，此次發生事故的是配備CFM56型發動機的波音737-700型客機，國內並沒有同款客機，但華航有19架波音737-800、長榮有24架空中巴士A321，配備同款的CFM56型發動機，金屬疲勞只是事故可能原因之一，已要求華航、長榮與發動機原廠密切聯繫，仔細檢查曾發生過震動或異樣的發動機。

民航局指出，西南航空使用的發動機型號為CFM56-7B，與華航使用的發動機相同；長榮航空使用CFM56-5B型，核心引擎雖然一樣，但推力、附件有些許不同，兩者在國內沒傳重大意外。

(中國時報)