美國英雄 解危女機長開過F18

莎爾特1993年還在美國海軍航空兵服役時的照片。（照片來源：互聯網）

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中國時報
／綜合報導

美國西南航空編號1380的波音發生空中驚魂事件，有1人不幸罹難。專家指出，還好有位空軍出身開過F-18戰鬥機的女機長當機立斷，立刻決定在費城迫降，才幾乎讓乘客倖免於難。事後生還乘客對這位巾幗英雌讚不絕口，有人說她是真正的美國英雄。

這位機長名叫莎爾特（Tammie Jo Shults)，新墨西哥州人，畢業於中美拿撒勒大學（MidAmerica Nazarene University），在機長與飛行員這個陽盛陰衰的職業領域中，她是美國海軍第一批女性戰鬥機飛行員之一，也是首位駕駛F-18戰鬥機的女飛官，但因為美國海軍不讓女性執行作戰飛行任務，之後她轉任教官，並在1993年辭職，加入西南航空公司擔任機長。她的丈夫狄恩（Dean）也是一位機長，兩人育有一子一女。

事故發生後，莎爾特臨危不亂，很快冷靜地決定迫降，並在機體毀損嚴重、只有一具引擎還能操作下成功降落費城機場，降落後她還走出駕駛艙逐一詢問每位乘客的情況。

飛機平安降落後，機上乘客紛紛向她豎起大拇指，來自德州的圖林森（Alfred Tumlinson）形容：「她有鋼鐵一般的勇氣，這位女士，我為她喝采」「我將要送她一張耶誕節卡片」，另一位乘客史都華（Jack Stewart）甚至說：「我希望從現在開始這位飛行員能駕駛所有我搭的航班」。

(中國時報)

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