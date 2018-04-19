2018年04月19日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義昨天出席「戊戌年軒轅黃帝拜祖大典」時表示，「雖然骨頭有一點傷」，但無論如何一定要出席這場活動，因為這是他的榮幸；中華民族源遠流長，炎黃子孫是大家所共同理解，且非常珍惜中華文化，他祈求兩岸人民家家和樂，台灣風調雨順，中華民國國泰民安，海峽兩岸和平穩定發展，這也是中華文化最精銳的一部分。

昨日是農曆三月三「生軒轅」，為傳遞慎終追遠、飲水思源不忘本精神，台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會於台北中山堂舉辦「戊戌年軒轅黃帝拜祖大典」，與河南新鄭拜祖大典同步舉行，台灣方面由國民黨主席吳敦義擔任大典主拜官。

吳敦義在應邀上台致詞前一度因為身體不穩，無法順利起身。據了解，吳因為按摩師用力過度，致大腿骨受傷，走路有一點跛，預定稍後赴北榮檢查。

吳敦義表示，黃帝被認為是中華民族源頭之一，中華民族、文化淵遠流長，我們對黃帝有著高度肯定，對中華文化也非常珍惜。祈求祂庇佑台灣人民人人健康、家家幸福，也祈求祂庇佑台灣與海峽對岸全體民眾家家和樂。

籌委會指出，軒轅黃帝拜祖大典在台灣舉辦，今年已邁入第5年。藉由共拜儀式牽起兩岸炎黃子孫情誼，並表達對中華民族遠祖的崇敬，傳達「同根同祖同源，和平和睦和諧」精神。

孫文學校總校長張亞中表示，兩岸人民的民族、文化是兩岸關係發展重要基礎，若認同出現分歧，兩岸關係的結果就徹底要崩盤了。此次兩岸同步進行祭祀黃帝典禮，無論在民族上、文化上，意義都非常重大深遠，對於台灣目前的去中國化，有些導正的效果。

今年拜祖大典遵循古禮進行，並邀台灣民俗信仰學會理事長吳永猛擔任儀典顧問指導，黃帝雷藏寺春蓮教授師代領禮生，以初獻禮、亞獻禮、三獻禮、賜福禮等古禮，彰顯中華民族博大的宗族禮儀，弘揚華夏的傳統文化。

(中國時報)