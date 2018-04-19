遼寧艦南海演訓 滿甲板殲15

2018年04月19日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

解放軍繼續在南海秀肌肉。大陸官媒披露，12日參加中共中央軍委在南海海域海上閱兵後，大陸航母遼寧艦編隊迅即從閱兵場奔赴訓練場。航行一路、訓練一路、對抗一路。航母編隊重點圍繞作戰體系構建與運用、突破潛艇伏擊區、遠海制海制空作戰、編隊指揮所訓練等多項內容展開訓練；殲-15艦載戰鬥機和多型艦載直升機布滿遼寧艦甲板，大陸官媒形容「畫面震撼」。

大陸新華社昨報導，連日來，海軍遼寧艦航母編隊在南海海域持續展開偵察預警體系構建、電子對抗、對空作戰、對海作戰、對陸打擊和反潛作戰等課目訓練，以高強度和高難度的實兵對抗訓練，進一步核對總和提升編隊體系作戰能力，以大抓實戰化軍事訓練的實際行動貫徹落實習近平「努力把人民海軍全面建成世界一流海軍」的要求。

昨凌晨，遼寧艦甲板一派忙碌景象，殲-15艦載戰鬥機和多型艦載直升機布滿甲板。隨著起飛助理陳小勇的放飛示意，多批多架殲-15艦載戰鬥機，伴著發動機尖厲的呼嘯聲，依次騰空而起，直衝雲霄，與海軍岸基航空兵展開「背靠背」自由空戰訓練。

遼寧艦殲-15艦載戰鬥機和直升機輪番起飛、降落、加油、再次起飛，甲板上各崗位官兵緊張高效地保障艦載機的出動率。各屬艦不斷變換與保持防空、防潛、綜合防禦隊形，高效擔負各自任務，探索了航母編隊遠海作戰體系構建和組織指揮方法。

現場指導的海軍副司令員丁毅指出，此次訓練，航母編隊按實戰狀態展開，突出艦載戰鬥機空中對抗訓練，突出編隊戰術專攻精練，加強作戰平台對抗、火力對抗和資訊對抗。

(中國時報)