星巴克關8000店 上種族包容課

2018年04月19日 01:21 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

費城市中心一家星巴克門市因拒讓未消費的兩名黑人上洗手間，甚至報警抓人，一群抗議人士16日到該門市裡示威吶喊（路透）。星巴克執行長強森（小圖，美聯社）親上火線道歉。

美國最大咖啡連鎖店星巴克涉及種族歧視引發眾怒，公司總部為平息爭議17日突然宣布5月29日下午將關閉全美8000多家門市，針對17.5萬名員工進行種族包容訓練，粗估若1天不營業，星巴克將損失近5300萬美元（約台幣15.5億）營收。

涉種族歧視 引發抗議

星巴克近日引發眾怒的爭議起因於費城一家星巴克門市12日禁止2名非裔男子使用其廁所，並報警指控2人「擅闖門市」，2人後來被警方上手銬帶走，拘留了8小時才無罪釋放。

這段逮人的影片上傳到社群媒體後引發軒然大波，抗議星巴克歧視黑人，並發起拒買拒喝行動。為了止血，星巴克執行長強森已公開致歉。

據報導，這2名非裔男子上周到費城一家星巴克等朋友，因朋友表示會請他們喝東西，故2人進店後並未立刻點餐，並向店家借廁所，不過店員以他們未消費為由，拒絕借用廁所，隨後店經理要求2人離開，但2人繼續坐在店內，經理便報警指控他們擅闖門市。

5月29日下午 將歇業

逮人畫面被當時也在店內用餐的一位顧客拍了下來，立刻於網上瘋傳，並引發龐大回響，點閱率達數千萬次。畫面顯示，至少5名警察圍著2名黑人，將他們上銬，此時2人的白人朋友亞菲（Andrew Yaffe）抵達現場，質問警方怎麼回事，2位黑人全程保持冷靜，未有反抗，一旁的顧客也表示，他們沒有任何尋釁之舉。2人被帶回警局拘留了8小時，最後警方找不到明確犯罪證據，未起訴便將2人放了。

亞菲表示，他經營一家房地產開發公司，約他們到場是希望一起討論商業投資的機會，但他們卻無故被上銬帶走，他直言，「這絕對是歧視。」而上傳影片的狄皮諾（Melissa DePino）也說，這2名男子在等朋友，等待期間沒有消費，導致星巴克員工報警。但她推文說：「其他白人都在納悶，我們也這麼做，但這種事怎麼從沒發生在我們身上過？」

執行長 向受害者致歉

事發後，星巴克的形象重挫，網上也發起#BoycottStarbucks、#shutdownstarbucks等抵制活動，逼得執行長強森親上火線道歉，還親自前往費城向2名受害者致歉。引爆危機的費城星巴克門市經理已被調離現職、門市也因抗議潮不斷暫停營業。

但怒火並未停歇，星巴克17日宣布，8000多家直營店5月29日下午將歇業，讓17萬5000名員工接受「隱性歧視」等種族議題相關的教育訓練，以防日後再發生種族歧視的憾事。

星巴克尚未宣布29日下午將歇業幾小時，據了解，下午通常是星巴克生意最清淡的時段，但8,000家門市同時歇業，勢必會對營收造成衝擊。不過，非直營的星巴克，如駐機場的星巴克等店將會維持營運，由總公司提供教育訓練素材。

這是星巴克第2次宣布全美直營店大歇業。在2008年，星巴克曾要全美近7100家公司直營店歇業3小時，對13.5萬員工進行3小時訓練，精進員工咖啡沖泡技術與客服品質。

(中國時報)