雙重標準 星巴克早有前科

2018年04月19日 01:21 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

星巴克費城一家門市因拒讓未消費的非裔人士上洗手間，甚至報警抓人，引爆種族爭議。星巴克涉嫌歧視黑人的案件不只此一樁，早在今年1月，南加州的一家星巴克允許未消費的白人借用廁所後不久，非洲裔男子沃德（Brandon Ward）借廁所卻遭到拒絕，沃德用手機拍下當時的情況，把影片放上臉書個人網頁。

這起事件發生在1月23日洛杉磯市郊托倫斯的一家星巴克門市。影片中，沃德在店內詢問一位名叫韋斯頓的白人男性顧客，是否要先消費才能使用廁所。「你要求（廁所）密碼，他們就給你了，在你消費之前就給你，對嗎？」韋斯頓回答「是的」，他打算稍後才點餐。

然後沃德轉向收銀台前自稱為店長的女子理論，質疑店家有雙重標準。沃德說「這裡的這位男士說他沒有消費，但你們給了他（廁所）密碼。」店經理開始打斷沃德，要他離開。沃德不禁問：「我做了什麼？我只是想要借廁所而已。難道是因為我的膚色嗎？」他一再問道：「因為我的膚色嗎？我不能使用廁所，而韋斯頓可以。」

沃德表示，當時他在星巴克等一位朋友，後來店家報警，在警方抵達前，他已經先行離開。截至17日為止，這支影片已吸引63.8萬人次點閱，並有2萬次分享。

2015年美國接連發生警察無故槍殺黑人事件，於是星巴克發起「種族團結」（Race Together）活動，店員會在顧客的外帶紙杯寫上「Race Together」字樣，也試圖與顧客討論種族歧視議題，但獲得大量負面回應與抱怨，公司不得不提前結束活動。

(中國時報)