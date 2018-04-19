按摩師性侵 台女淚控爭清白

2018年04月19日 04:10 中國時報 林郁平 、 陳建瑜 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

台女遊泰遭按摩師性侵一案，泰國檢方18日召開偵查庭，被害台女鼓起勇氣親自蒞庭，聲淚俱下敘述案發經過；被控性侵的按摩師坦承曾與台女發生2分鐘的性行為，但堅稱是雙方合意，女子離開時還給他100泰銖小費。因雙方各執一詞，檢察官指示警方再針對被害人求救過程等細節進行調查，釐清案情。

檢方指出，最快48天內會決定是否起訴，由於提告台女近日將返台，若有新證據，可透過電子郵件呈報，至於被控性侵的按摩師訊後未被羈押。

這起性侵疑雲爆發後，引起泰國觀光局和警方重視，警局副總監前天還親自帶隊到曼谷該家按摩店蒐證。警方調閱店家監視器畫面，發現台女事後從容付款，除付按摩費，還給按摩師小費。

憂心輿論偏頗 當庭泣訴

由於泰國媒體報導傾向彼此合意，讓全案陷入羅生門。被害台女為捍衛自己清白，昨上午在我駐泰代表處人員、律師陪同，到檢察院說明。據了解，台女在檢方預問時就哭得唏哩嘩啦，難過地不能自已，正式問訊時，代表處人員無法入場。被控性侵的27歲按摩師聘律師辯護，庭訊一直到晚間6點半結束。

被嚇傻未呼救 付錢快逃

據了解，台女泣訴當日她與友人一起去按摩，卻分別被安排到2、3樓，按摩師起初碰觸到她下體時，她曾立刻大聲喝止：「No！」後來按摩師竟摀住她嘴巴進行性侵，所以無法呼救。結帳時是因被嚇傻了，想趕快付錢離開，後來在代表處協助下，完成驗傷報案手續。

按摩師坦承與台女發生2分鐘的性行為，辯稱是雙方合意，律師也質疑台女離開時並無異狀，與常理不符。因雙方說詞不一，檢方要求警方再詳查有無目擊者、被害人求救過程等細節，並待驗傷結果出爐，釐清真相。

我駐泰國代表處表示，本案已進入泰國司法程序，基於偵查不公開原則，對案情細節無進一步評論，強調昨天泰國司法單位進行原告偵查庭，他們指派警務及領務同仁及雇員前往協助傳譯，從案發迄今，均由負責急難救助同仁陪同，提供必要行政協助。

此外，3名韓國女子去年1月來台觀光，遭計程車司機詹侑儒下藥性侵猥褻，最高法院昨依加重強制性交罪判詹男7年4月徒刑定讞。

(中國時報)