2泰女染愛滋 全台嫖客剉咧等

2018年04月19日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 黃力勉 ／綜合報導 ／綜合報導

東南亞免簽後遺症！繼台東發生泰籍賣淫女珮蒂（Patty）確診是愛滋病帶原者，台南市警方查獲26歲泰國籍女子「艾莉絲」在台南從事性交易，也被查出該女確實感染愛滋，因該女來台5次、上門尋芳客高達百人，呼籲曾和泰女性交易的嫖客可到相關醫療處所接受免費且匿名的愛滋篩檢。

台東縣衛生局表示，4月初揭露珮蒂感染愛滋的消息，呼籲尋芳客踴躍篩檢後，共接到20多通的諮詢電話，其中6人主動到衛生局、衛生所篩檢，另有3人前往私人檢驗所檢驗，初篩結果都是陰性，但愛滋病毒有3個月空窗期，尋芳客3個月後還需再檢驗。

衛生局指出，該女在3月13至22日於台東從事性交易，由於珮蒂的照片明眸皓齒、皮膚白皙，讓許多尋芳客趨之若騖，接觸的嫖客有數十人，換言之，仍有為數不少的民眾未出面篩檢。

無獨有偶，另名也來自泰國、外型搶眼的艾莉絲，日前在台南一家飯店賣淫，遇上假刑警白嫖行搶，警方獲報處理，查獲艾莉絲來台賣淫，進而驗出艾莉絲染上愛滋。

警方指出，艾莉絲以觀光簽證入境，去年10月起陸續來台5次，一次性交易價格為2800元，在台南待15天，以平均1天接客7、8人計，初估接觸上百名尋芳客，她自稱先後在桃園、台中賣淫，最後一站來到台南。

台南市衛生局指出，估計與艾莉絲接觸過的嫖客上百人，這些多透過網路聯絡，追查不易，呼籲去年10月後曾與泰女性交易者，應在空窗期3個月後主動接受篩檢，並建議6個月後再追蹤1次，以免感染不知道，又傳給他人，而艾莉絲也是去年迄今採驗69名暗娼中唯一染愛滋。

(中國時報)