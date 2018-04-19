世襲老鼠會 榮騰吸金40億

2018年04月19日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市榮騰網路行銷公司負責人陳為榮等人，4年前開始以所謂「完美三角形矩陣」，對外宣稱有銀行保證，只要連續3年每月投資4200元、7年內就能領回350萬元等話術，吸收數萬名會員，違法吸金超過40億元。桃園地檢署指揮搜索各地營運處，帶回陳及桃園、高雄、宜蘭3地營運長等人，昨將陳收押。

檢方並就榮騰公司及相關被告的金融帳戶共98個、房地共23筆，向法院聲請扣押獲准，保全日後追徵程序。

檢方調查，榮騰網路行銷公司2014年2月起，以違法多層次傳銷模式，在各地成立營運中心及收單中心，公司藉由公開說明會、交流網站、YOUTUBE等網路媒體，標榜「合法公司、銀行保證」、「合法消費回饋、公司讓利」吸收會員。

榮騰還以自創的「母球、子球、公球」投資模式，要會員買球進入「完美三角形矩陣」，宣稱投資即可獲利數十倍，但如有1個月未繳就無法領錢，先前繳的錢也無法退回，並自創世襲制度，若意外身亡可由親人繼續領，讓會員深信不疑。

有會員認為，把錢定存不如加入榮騰，甚至認為這是先苦後甘很值得，直到負責人陳為榮被抓，仍堅信公司禁得起檢方調查，甚至有經銷商出面要會員耐心等待，不要輕信媒體渲染，「榮騰將再一鳴驚人」。

桃檢前天動員百名調查員前往22處搜索，帶回相關證物和現金110萬元，傳喚陳為榮等及證人共50人，昨依違反證券交易法、銀行法等將負責人陳為榮及3個地區營運長黃唯品、巫政陞、黃麟鈞、李秉鴻共5人向法院聲請羈押禁見，僅陳被收押，其他人均獲交保。

(中國時報)