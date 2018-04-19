2018年04月19日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 胡欣男 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

基層員警在馬路上執行臨檢須冒生命危險，去年就有8134件拒檢，造成15名員警傷亡，立法院交通委員會昨提案修正《道路交通管理處罰條例》第60條，初審通過拒檢逃逸可處1萬至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。對此，警政署仍希望在二讀程序中，能再提高罰鍰或吊扣駕照期限。

警政署統計，2016年拒檢有9544件，去年也高達8134件，朝野立委認為現行拒檢逃逸罰3000至6000元，比拒絕酒測、酒駕、無照駕駛處罰輕，警政署也認為修法確有其必要性。

立委許毓仁甚至要求提高30倍，將罰則提高為9萬至18萬元。許認為，第一道防線沒有比較重的嚇阻，將不利於警方執法，若民眾覺得被侵犯，都可尋求訴訟的管道，況且網路發達，民眾隨時可拿手機直播，相信警察不敢太踰矩。

交通部常務次長祈文中認為，拒絕攔檢逃逸致人死傷，罰鍰是3萬至6萬元，一下子將罰則拉太高，等於沒有區別，因此建議版本為處1萬至3萬元，並吊扣駕照6個月；駕駛人於5年內累犯，得處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

立委鍾佳濱則要求交通部與警政署不要只加重罰則，還要加強民眾教育，碰上臨檢該如何與警方應對，免得警察開心，駕駛也一肚子火。

此外，曾8次酒駕被判刑的54歲男子張禮國，去年底被查獲第9次酒駕，台北地院審理後，法官認為張先前曾因酒駕案，被判刑入監服刑，仍未戒斷酒駕惡習，依累犯規定重判1年，還要以犯罪工具沒收張所駕駛的汽車，讓檢警叫好，認為有嚇阻之效。

(中國時報)