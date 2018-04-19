哭鬧拒食 狠母藤鞭2歲女

2018年04月19日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義竹崎一名2歲5個月大女童，16日中午疑因不肯吃飯又哭鬧許久，遭陳姓生母及其李姓同居人用藤條毒打，警方獲報前往處理，發現女童雙腿布滿新舊傷；社會局介入調查後，當天已緊急安置女童，17日由社工員帶女童到醫院驗傷，陳女坦承曾打傷女兒，案由警方調查中。

警方表示，當天獲報指聽到民宅傳出女童哭聲，員警趕到，發現女童不哭不鬧、一臉無辜樣，女童母親及李姓同居人竟在客廳滑手機。

兩人對員警說，女童不聽話，中午不肯吃飯，才會出手打小孩，由於當天女童身穿短袖上衣及長褲，警方無法判斷是否有明顯外傷，為求慎重起見，立即通報社會局派員處理。

社會局查知，女童與母親皆設籍苗栗縣，原由女童外婆協助照料，過去未曾有兒虐通報紀錄。女童母親於今年農曆年前後，帶著女童搬至嘉義和李男家人同住，李男從事運輸相關工作，陳女目前無業在家，專職帶小孩，偶爾陪李男外出工作。

警方表示，昨曾去電要求兩人到案說明，但陳、李2人皆表示外出送貨不在家，後約詢李母調查，李母表示看不慣陳女管教小孩的方式，曾多次出面勸說卻無改善，事發當天，由於女童不肯乖乖吃飯，李男和陳女用藤條打女童腿教訓。

社會局初步研判，女童雙腿滿布新舊傷，多處紅腫、瘀青，懷疑女童母親有長期管教不當之嫌，但女童母親僅向社工員坦承16日曾用藤條打女兒，否認長期施暴。

(中國時報)