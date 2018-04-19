促轉會當鄰居 居民憂陳抗

2018年04月19日 01:21 中國時報 陳燕珩 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院設置「促進轉型正義委員會」，辦公室將落腳在大安區安和路，不過，該處臨近學校、醫院和消防分隊，居民擔憂未來若成為陳抗熱區，架設圍籬、拒馬將嚴重擾民。立委蔣乃辛、市議員王欣儀18日陪同數十名里長前往抗議，拉白布條高呼「要安寧要安全，不要促轉會!」要求行政院另覓地點。

政院拒絕另覓地點

「促進轉型正義委員會」即將掛牌，但引起大安區安和路居民顧慮，行政院發言人徐國勇表示，促轉會是靜態性質，不像黨產會有許多行政處分，抗爭會比較少，且辦公室場所原來就是政府辦公處所，所以使用上合法、合情、合理，行政院也不會因為民眾反對而改變辦公處所。

王欣儀指出，促轉會本身爭議極大，設置地點周邊勢必會有激烈陳抗，現在行政院所選的位置周邊有仁愛國中、國小共4500名師生，還有國泰醫院、消防分隊，一旦因陳抗封路、架設拒馬，不但有損居民權益，更會使救護、救災工作受影響。她質疑，蔡政府不是號稱最會溝通的政府？應聽取民眾心聲，立刻遷址。

蔣乃辛也說，立法院周邊一天到晚陳抗，搞得居民和店家苦不堪言，現在促轉會設在安和路上，影響層面更大，行政院此舉是罔顧學生受教權和居民安寧，國產署房舍那麼多，沒必要一定得設在這裡，何不設在博愛特區？他要求北市府在行政院會上，向院長賴清德強烈反映居民心聲。

昨現場有10多名里長齊聲抗議，大安區敦煌里長傅吉田強調，安和路是很安靜的社區，由於鄰近市府、台北101和通化夜市，也是重要觀光景點，未來設置促轉會引來陳抗，將影響觀光景區，危害國家形象，盼行政院不要來破壞老百姓的平靜生活。

居民揚言反抗到底

大安區里長王復則說，有立法院一個戰場就夠了，政府不要再另闢戰場，若堅決不遷移促轉會，居民會反抗到底。

行政院公關處參議林博仁昨代表收下陳情書，他強調，可以體諒居民的訴求，會把意見如實向上反映；北市府公管中心主任趙光中則說，會將民眾心聲轉達給市長柯文哲，北市府會幫忙處理，盡力維護里民的權益。

(中國時報)