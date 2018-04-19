中港大排願景館淪蚊子館

2018年04月19日 01:21 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

中港大排願景館轉型刻不容緩。（葉德正翻攝）

新北市府2012年斥資6千萬在新莊副都心打造中港大排願景館，展現大排整治成果，但2017年全年參觀人次只剩2907人，等於1天不到10人參觀，成為名符其實「蚊子館」，新北市水利局近日推動活化計畫，申請變更使用目的轉型社教機構與商場，以期挽救頹勢。

轉型社教機構、商場

新北市府花費25億元整治中港大排，更斥資6000萬元在新莊副都心打造「中港大排願景館」，希望能夠讓各地民眾了解中港大排由「黑龍江」蛻變為台版「清溪川」始末。

但據水利局統計，2012年願景館全年高達3萬6622人次，前3年人數都維持在3萬左右，但從2015年起人數瞬間崩跌只剩1萬多，2017年更只剩2907人次，以1年365天計算，平均每天不到10人，館內水電、人事費用照常支出，被民眾批評浪費。加上今年國防部不再提供替代役員額，中港大排願景館4月1日起已無替代役駐館，人力缺口讓願景館管理堪憂。

水利局今年啟動活化計畫，向市府都委會申請變更為多目標使用，希望將基地300多坪公園用地變更為社會教育機構、文化機構與商場使用，希望能成為文創基地，吸引相關單位進駐，也提供咖啡輕食，洗刷蚊子館汙名。

打造教育休憩園區

諶錫輝說，目前除繼續提供導覽及相關策展服務，後續將規畫願景館以委託廠商多元化經營方式讓民眾有更充實的休憩休閒場域，中長期朝向以結合中港大排與塭仔底溼地公園為基礎，擴大志工與社區大學等團隊提供更完整且豐富的導覽與環教服務，打造文創公益及教育性休憩園區。

(中國時報)