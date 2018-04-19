海螺館送鑑定 抄襲就求償

2018年04月19日 01:21 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

看到黑影就開槍？永安漁港海螺文化體驗園區設計標案，遭爆與英國東倫敦大學學生作品外觀雷同，桃園市政府目前已委由建築師公會鑑定釐清。客家事務局長蔣絜安18日轉述得標設計團隊聲明，指作品無法單靠外觀相似去比較，英國案例屬學生上課作品，只是初步概念發想，單以圖片控訴抄襲並不公平。

藍綠議員 爭議不休

團隊聲明強調，海螺文化體驗園區創作源自新屋海邊自然界素材，但對方是否以此做同樣發想不得而知，且場館的空間配置、工法及使用材料都可能存在極大不同，對於惡意偏頗不實指控，除表達嚴正抗議也保留法律追訴權。

該案18日在議事堂上引發爭議，國民黨議員認為丟臉丟到國外，民進黨議員則認為，不是長得像就是抄襲，細部設計理念還需要進一步鑑定，市府表示，目前交由建築師公會釐清，若有抄襲之嫌將無上限求償。

吹螺發想 客家習俗

客家事務局長蔣絜安表示，當時這間公司並非僅提出單張剖面圖，對於整個設計理念、細部設計都詳細交代，且剛獲得台灣建築界設計首獎。而為何會以海螺為概念，她表示，客家文化有「吹螺出航」習俗，聽到哪家的海螺響起就知道誰出航，並非與客家文化無關聯。

律師出身的市議員范綱祥表示，這個設計案究竟是否能確定抄襲，不能太樂觀，如何確認設計者有沒有看過instigram？如何查證？更何況，設計是否抄襲，除非完全相同，否則像不像還是得主觀判定，不容易黑白分明客觀確認，建議適時向智慧財產局申請調解，並確認鑑定時程。

(中國時報)