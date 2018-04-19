海螺館送鑑定 抄襲就求償

桃園市府委託設計師所設計的海螺館遭質疑抄襲英國東倫敦大學學生的作品，不過市府認為，還要進一步釐清。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

看到黑影就開槍？永安漁港海螺文化體驗園區設計標案，遭爆與英國東倫敦大學學生作品外觀雷同，桃園市政府目前已委由建築師公會鑑定釐清。客家事務局長蔣絜安18日轉述得標設計團隊聲明，指作品無法單靠外觀相似去比較，英國案例屬學生上課作品，只是初步概念發想，單以圖片控訴抄襲並不公平。

藍綠議員 爭議不休

團隊聲明強調，海螺文化體驗園區創作源自新屋海邊自然界素材，但對方是否以此做同樣發想不得而知，且場館的空間配置、工法及使用材料都可能存在極大不同，對於惡意偏頗不實指控，除表達嚴正抗議也保留法律追訴權。

該案18日在議事堂上引發爭議，國民黨議員認為丟臉丟到國外，民進黨議員則認為，不是長得像就是抄襲，細部設計理念還需要進一步鑑定，市府表示，目前交由建築師公會釐清，若有抄襲之嫌將無上限求償。

吹螺發想 客家習俗

客家事務局長蔣絜安表示，當時這間公司並非僅提出單張剖面圖，對於整個設計理念、細部設計都詳細交代，且剛獲得台灣建築界設計首獎。而為何會以海螺為概念，她表示，客家文化有「吹螺出航」習俗，聽到哪家的海螺響起就知道誰出航，並非與客家文化無關聯。

律師出身的市議員范綱祥表示，這個設計案究竟是否能確定抄襲，不能太樂觀，如何確認設計者有沒有看過instigram？如何查證？更何況，設計是否抄襲，除非完全相同，否則像不像還是得主觀判定，不容易黑白分明客觀確認，建議適時向智慧財產局申請調解，並確認鑑定時程。

(中國時報)

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