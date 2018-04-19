派系大整合 拱邱建富當主委

2018年04月19日 01:21 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨彰化縣黨部主委任期將屆，加上五合一選舉在即，黨內派系大整合，已達成共識，現任主委黃振彥決定「禮讓」，齊推彰化市長邱建富當下屆彰化縣黨部主委，18日在彰化縣長魏明谷和議員們陪同下前往登記參選，高呼「團結力量大」。

魏明谷陪登記 高呼團結

年底五合一選舉競爭激烈，面對國民黨來勢洶洶，民進黨洶湧的派系挑戰也暫時休兵，歷經黨內無數折衝，深感「沒有分裂本錢」，主委一職在各方權衡之下，共推民意基礎深厚的彰化市長邱建富接棒，本屆3強競逐的態勢，在危機感催化下，將不復存在。

魏明谷表示，縣黨部主委的職務很重要，邱建富施政滿意度高，剛好市長任期也到了，呼籲所有黨員共同支持邱當選主委，帶領黨員輔選年底五合一選舉，「讓縣長連任，議員過半，所有黨職公職人員都能成長，民進黨永續執政。」

邱建富表示，年底選舉非常重大，義不容辭承擔重責大任，首要之務是整合黨內團結，「樓子厝蓋一半、師傅不能換」。

現任主委黃振彥「禮讓」

現任黨部主委黃振彥，這屆鹿港鎮長任期也將到任，黃振彥則規畫未來參選立委，「禮讓」不再角逐主委，未來民進黨選戰布局將由黨部主委加上現任3席立委和黃振彥共同領航。

邱建富操盤經驗豐富，是全國唯一連兩屆擔任彰化縣競選總部總幹事。這次魏明谷陪同登記，也凸顯「接班」態勢，邱建富強調，當務之急要讓魏明谷連任，這也是民進黨上下最關心的事。黨部執行長黃耀成表示，縣黨部主委改選將在5月27日辦理黨員投票。

(中國時報)