嘉縣議員求綠委 降糖廠租金

嘉義縣政府承租蒜頭糖廠倉庫，推動「蔗埕冰樂園計畫」，近日卻屢遭民進黨籍議員質疑恐淪為蚊子館。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣政府「蔗埕冰樂園計畫」18日再度成為臨時會攻防焦點，部分民進黨籍議員以計畫長達20年，年租金高達800多萬元，憂心成蚊子館，且縣長張花冠任期又剩半年多，「成敗不要讓下任縣長來承擔」，建議退回墊付案，張花冠以懷胎10月生孩子比喻案子暫緩不可行，藍營議員緊咬台糖租金「死豬價」，要求兩位民進黨籍立委替縣府出面讓台糖降租金。

年租金800萬 一簽20年

縣府向蒜頭糖廠承租倉庫，執行蔗埕冰樂園計畫，自2016年提出至今，預算皆獲議會通過支持，縣府在第19、20次臨時會提出2130.5萬元墊付案，卻遭林沐惠、林秀琴、陳怡岳等議員質疑租金太高，尤其租約一簽20年，除擔心變蚊子館，更牽涉未來縣長政績，林沐惠直接建議墊付案暫時退回。

綠營何子凡似乎對林沐惠說法不以為然，指縣長任期是4年，不是3年半，且2年多前就知道是20年計畫，誰來當下任縣長還不知道，要求計畫暫緩不合理，應讓張花冠自行負歷史成敗。

議長裁示 墊付案過關

張花冠指4年計畫有時程進度，台糖租金「死豬價」，縣府已透過很多方式盡量讓租金成本降低，並以10月懷胎來比喻，指案子已進行許久，不可能延1年再生，重申她一切依法行政，會做好做滿，如議員有質疑，可送檢調調查。

國民黨籍議員王啟澧直指是民進黨初選導致兩陣營關係餘波盪漾，建議應由兩位立委去跟台糖協商，李國勝更話中有話，指縣議會監督縣府突然變得強而有力，過去綠營護航，藍軍舉手舉腳也沒用，現預算既然已通過，應回歸議員本質，好好監督，最後在議長張明達裁示下，墊付案原案通過。

(中國時報)

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