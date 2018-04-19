干城地下道如迷宮 闢路改善

位於鐵路下方的吉安鄉干城地下道多達8個出入口，常造成民眾誤闖或逆向行駛。（許家寧攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮吉安鄉連接台九線與台九丙線的干城地下道，多達8個出入口，動線複雜，常有民眾誤入逆向違規，加上颱風時又會淹水，被用路人戲稱有如「八卦陣」，縣府與地方達成共識，中央路將以箱涵方式向南延伸銜接台九線，改善車流與淹水問題。

70年代為避開鐵道闢建的干城地下道，為花蓮市區往返鯉魚潭要道，除常淹水外，因路線複雜，即使有指標，仍經常發生不了解路況民眾誤入逆向情形，去年縣府委託規畫公司進行評估，原打算以高架跨越鐵軌方式，卻引來地方反彈。

花蓮縣府日前召開第三次「吉安鄉一號公路8K+125-10K+057銜接台九線可行性評估」說明會。干城村長林世昌指出，每遇颱風、豪大雨，真的淹怕了！建議中央路向南延伸至干城地下道，同時施作下水道解決干城一帶淹水問題。

吉安鄉長黃馨表示，吉安一號道路向南延伸必會與鐵路交會，地方民意希望無論台鐵未來是否高架化，建議延伸道路應以車行箱涵方式銜接台九線，新闢道路下方施作排水箱涵，將排水導引至知卡宣大道排水系統，不僅提升交通動線，也解決當地淹水問題。

建設處長鄧子榆回應，會尊重地方意見，已請顧問公司將方案進行修正，並將此定案，未來花蓮縣政府將朝向地方的期望，以此計畫為優先向公路局爭取生活圈計畫，未來爭取到中央的預算補助時，會與地方進行細部設計討論。

(中國時報)

東港第一鮪傳捷 漁會今驗魚 起死回生 朝文創園區發展

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。