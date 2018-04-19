干城地下道如迷宮 闢路改善

2018年04月19日 01:21 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉連接台九線與台九丙線的干城地下道，多達8個出入口，動線複雜，常有民眾誤入逆向違規，加上颱風時又會淹水，被用路人戲稱有如「八卦陣」，縣府與地方達成共識，中央路將以箱涵方式向南延伸銜接台九線，改善車流與淹水問題。

70年代為避開鐵道闢建的干城地下道，為花蓮市區往返鯉魚潭要道，除常淹水外，因路線複雜，即使有指標，仍經常發生不了解路況民眾誤入逆向情形，去年縣府委託規畫公司進行評估，原打算以高架跨越鐵軌方式，卻引來地方反彈。

花蓮縣府日前召開第三次「吉安鄉一號公路8K+125-10K+057銜接台九線可行性評估」說明會。干城村長林世昌指出，每遇颱風、豪大雨，真的淹怕了！建議中央路向南延伸至干城地下道，同時施作下水道解決干城一帶淹水問題。

吉安鄉長黃馨表示，吉安一號道路向南延伸必會與鐵路交會，地方民意希望無論台鐵未來是否高架化，建議延伸道路應以車行箱涵方式銜接台九線，新闢道路下方施作排水箱涵，將排水導引至知卡宣大道排水系統，不僅提升交通動線，也解決當地淹水問題。

建設處長鄧子榆回應，會尊重地方意見，已請顧問公司將方案進行修正，並將此定案，未來花蓮縣政府將朝向地方的期望，以此計畫為優先向公路局爭取生活圈計畫，未來爭取到中央的預算補助時，會與地方進行細部設計討論。

(中國時報)