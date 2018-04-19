起死回生 朝文創園區發展

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中國時報
／新北報導

中港大排願景館位處新莊副都心尾端，遠離人潮最多的地方，先天不良難以聚集人潮，另外展場僅一個樓層，民眾到此幾乎不到10分鐘就已參觀完畢，自然沒人想來第二次，活化已迫在眉睫，但也必須考慮周遭區位與整體規畫，別花了大把錢，把這個蚊子館變成那個蚊子館。

2012年打造的願景館，本來將作為中港大排整治後重要景點之一，外觀雖美輪美奐，卻因位在副都心尾端沒有捷運經過，除自行開車，民眾只有三條路線公車選擇，不少人來訪過後，很難會想再來第二次，以致參觀人數逐年下滑。

水利局當初曾擘畫出讓民眾可以在整治後的中港大排划船戲水的願景，不料後來不了了之，連帶影響願景館的人潮。

在地的民進黨籍新北市副議長陳文治說，當初設置地點應該在另一端人潮最多的地方，目前這個地點太差、人潮難以聚集，質疑當初設置願景館根本是為了消化預算。

陳文治認為，未來打造文創園區是不錯的選擇，吸引文創業者進駐後，才能帶動周邊發展，但應整體規畫，不要只是換湯不換藥。

「早就該活化了！」民進黨議員新北市議員何淑峯認為，既然水利局無法好好經營，委外是最好方式，先前她也爭取增加夜間照明提供給藝文團體使用，隨著副都心人潮逐漸增加，有機會讓願景館起死回生。

(中國時報)

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