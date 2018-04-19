海線第一家 通霄社區整合長照揭牌

2018年04月19日 01:21 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮長照2.0社區整合型服務中心18日揭牌啟用，縣長徐耀昌期許承接長照A級服務的海青老人養護中心，能連結B、C級長照站，建構海線地區第一個兼具A、B、C3級社區整體照顧模式，讓長輩得到更多元化的照護，實現在地老化願景。

去年中央補助苗栗2.63億長照預算，然因制度較僵化最後賸餘繳回1.2億，執行率不理想，今年有7億補助經費，縣府希望法規鬆綁後大幅推進，並爭取增設主計等專責人力。

徐耀昌表示，老年人口快速成長，失能長者的照顧需求也逐年攀升，今年將投入7億推動長照業務，期許布建長照服務網絡，優化初級預防保健及減緩失能，讓長輩活得更有尊嚴、更快樂，也減輕照顧者負擔。長照中心表示，所謂社區整體照顧模式包括A級社區整合型服務中心，B級複合型服務中心及C級巷弄長照站，可連結建構優質、平價、普及的照顧服務體系，目前大湖、頭份及通霄均有A級單位串聯B、C級提供多元服務。

縣府指出，「1A1B1C」照顧模式，A級為海青日間照顧中心，B級為山城友愛人文基金會，C級為全人關懷協會，有居家服務、日間照顧、喘息服務、社區巡迴接送、輔具服務、家庭照顧者支持服務、共餐、送餐及健康促進等。未來將再培植A級旗艦店、擴充B級專責店、廣布C級柑仔店。

(中國時報)