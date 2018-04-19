新聞透視－綠初選效應浮現 府會現裂痕

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中國時報

嘉義縣議會因藍綠議員比例懸殊，反對黨一向處於弱勢，如同國民黨籍議員李國勝所稱，舉手舉腳也不會贏，府會長期和諧眾所皆知，一家親的團結氣氛卻在此次臨時會變調，挺翁章梁派的議員緊盯蔗埕冰樂園計畫、馬稠後2期工業區開發案等墊付案，要求已通過多時案子重新檢討，難怪不只藍營喊錯亂，連綠營議員何子凡也說不知今夕是何夕。

本次臨時會開議首日，副議長陳怡岳和林沐惠聯手質疑縣府遴選馬稠後2期開發商涉嫌圖利、有內情，反對中央補助10億多元公共設施預算墊付案，要求退回，留給下任縣長辦理。張花冠任內重要政績卻在任期將屆滿遭同黨議員質疑，當下已讓人嗅到不尋常的味道。

緊接著林沐惠、林秀琴和林緗亭等人又緊咬「蔗埕冰樂園計畫」不放，擔心縣府花大錢最後卻變成蚊子館，同樣喊退回，雖18日臨時會最後1天，兩案皆原案通過，但翁章梁派與張明達派的議員在議會多次交手、互槓，黨內同志良好互動產生巨大轉變，外界紛揣測與縣長初選造成的裂痕有關。

眼看綠營持續黨內互打，隔空觀戰的藍營沒閒著，三不五時插花一下，包括詹琬蓁、林于玲、李國勝等人不約而同以揶揄口吻，反諷綠營終於認真監督縣政，頗有角色互換的感慨，更指綠營自己人搞內訌，「讓人錯亂」，隨民進黨五合一選舉陸續布局備戰，政壇人士預料臨時會的餘波盪漾恐延續下去，即將進入看守內閣的小花團隊，在下次定期會想必也不會太輕鬆。

(中國時報)

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