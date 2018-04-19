海科館提15億自建計畫 送政院審核

海科館表示，未來海生館除由土銀持續尋找適合廠商續建，近日海科館也已提送10到15億元的自建計畫給教育部，將由行政院審核。（李其樺攝）

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中國時報
／基隆報導

國立海科館與慶陽公司解約後，留下海生館續建爛攤子待收拾。海科館表示，未來海生館除由土銀持續尋找適合廠商續建，近日也已提送10至15億元的自建計畫給教育部，交由行政院審核。

海科館先前與慶陽公司簽約，由慶陽承攬海洋科技生活館BOT案，但受到慶富集團獵雷艦案波及，慶陽公司出現財務困難，不僅海生館興建進度嚴重落後，連員工薪水、電費也發不出去，最後雙方於去年12月解約。

今年2月行政院長賴清德率部會閣員在海科館舉辦座談會，針對海生館是否續建，討論三種可能方式。第一，由慶富公司債權銀行土銀接手興建；第二，採BOT方式重新招標；第三，由教育部接手，政府編列預算興建。

海科館營運部主任何林泰表示，由於重新BOT可能性不大，海科館與慶陽公司還有債務問題待清點，這段時間海生館續建採取銀行融資團隊興建和政府收回自建方式兩案並行。

何林泰說，土地銀行如果以融資方式介入，蓋好海生館後，必須找到廠商來管理營運，目前由土銀尋找廠商評估中。

至於第二種方案，何林泰表示，海科館已研擬10到15億元的海生館自建計畫，上月15日已提送教育部，未來將由行政院部會來審核，若最後沒有廠商出面投資，才會走第二方案由政府接手興建。

(中國時報)

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