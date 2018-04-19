香菜不得用除草劑 農民炮轟

2018年04月19日 01:21 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

香菜有106種可用農藥，獨缺除草劑！彰化縣北斗鎮生產的香菜日前遭檢出殘留除草劑，農民為此受罰，香菜也滯銷。立委洪宗熠18日邀農委會等單位到產地舉辦「香菜農業用藥與殘留標準協調會」，農民炮聲隆隆說，現行規範香菜不得使用除草劑，難道要官員來幫忙拔草！

香菜公會會長顏基平指出，北斗香菜產量占全台80％，面積逾250公頃，清明節前夕新北市衛生局抽檢出不得檢出的除草劑，被檢出的除草劑「施得圃」毒性低，殘留量也僅0.01ppm，只是藥商未向農委會申請列入為香菜用藥才引發風波，農民被裁罰很無辜。

農委會防檢局植物防疫組副組長劉天成證實，目前核准香菜可用農藥共106種，殺蟲劑75種、殺菌劑31種，尚未核准殺草劑。《農藥管理法》規定農藥用於農作物須登記，登記需要費用，香菜屬少量作物，藥商可能因此未提出申請將「施得圃」登記列為香菜除草劑。

劉天成強調，農民如有農藥使用上的需求，可向縣府提出申請，經提報農委會訂立容許量標準送衛福部審議通過公告即可增列使用。去年底台南市已申請將「施得圃」列為香菜除草劑用藥，容許量訂為0.1ppm，農委會受理後現正在衛福部食藥署審議。

洪宗熠認為，香菜除草劑風波，原因在於未將農民常用的「理有龍」、「施得圃」與「草脫淨」等除草劑納入農藥清單，希望縣府就農民的實際需求，提報農委會評估是否可增列項目，讓農民有所依循。

(中國時報)