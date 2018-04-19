澎湖火炮射擊操演 臨時喊卡

大陸軍演衝擊民心，澎防部臨時取消既定的保養射擊訓練。（本報資料照）

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中國時報
／澎湖報導

大陸沸沸揚揚即將在台海實施軍事演習，我軍原定18日於澎湖海域的火炮射擊操演臨時喊卡，澎湖防衛指揮部表示：例行性保養射擊已悉數完成，所以取消保養射擊通報。

澎防部3月22日公文指出，表定18日上午5時50分至7時在馬公市五德里進行地面武器射擊，此為年度例行性訓練，危險區域最小半徑為5海浬、最大彈道高度為5000英呎，危險區域中心點位置在東經119度34分31秒、北緯23度39分35秒。

依慣例演習前3天，澎防部特於澎湖地方報紙刊登公告昭告周知，詎料，這次卻無預警臨時取消。

礙於近期大陸即將實施軍事演習，造成兩岸關係緊張不安，國軍赫然臨時取消既定澎湖海域火砲射擊操演的突來之舉，更引發外界諸多揣測；網路抨擊撻伐，直指國軍唯恐害怕激怒對岸，寧當縮頭烏龜，澎防部軍方更蒙上「怯戰部隊」汙名。

也有網友譏諷國軍是罹患「中共軍演恐慌症候群」，更質疑是因為總統出訪非洲友邦國，因此離島火砲射擊訓練全部暫停。

澎防部政戰主任劉強華強調表示，原定18日實施保養射擊是因為3月21日例行性保養射擊已悉數完成，所以4月分不予射擊並取消保養射擊通報，同時鄭重澄清與大陸軍演及總統出訪都無關；至於網友的質疑，劉強華也嚴正表示，針對網路酸民惡意抨擊都不予回應。

此外兩岸正處敏感時刻，今年澎湖花火節19日開幕式特地增加新戲碼，邀請4架空軍經國號戰機衝場表演，連日來傍晚澎湖天空不斷傳出戰機演練的轟隆隆聲響，也一度引發澎湖鄉親人心惶惶。

(中國時報)

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