龍華科大《螢幕判官》 勇奪下載雙冠王

龍華科大學生創業團隊「光穹遊戲18Light」，新作《螢幕判官》推出後，大獲遊戲玩家好評。（葉臻翻攝）

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中國時報
／桃園報導

龍華科技大學學生創業團隊「光穹遊戲18Light」，創作遊戲《螢幕判官》本月在App Store以及Steam平台上市，首周就勇奪iOS、Steam下載排行雙冠王。

《螢幕判官》遊戲背景設定在民國70年代後解嚴初期的台灣社會，內容以「片面報導」、「輿論殺人」、「刻板印象」、「校園霸凌」、「權威教育」等社會尖銳議題為核心元素，玩家將隨著劇情推進，逐步了解主角的人生並試圖挖掘真相、體會社會及輿論如何扼殺一名平凡的少年。

光穹遊戲18Light是由龍華創新育成中心，輔導遊戲系及資網系同學成立。校方表示，光穹遊戲18Light最新遊戲《螢幕判官》，4月上市首周就獲台灣、澳門App Store付費下載排行冠軍，和Steam平台台灣區排行冠軍，並有超過百位實況主在線直播，在App Store遊戲曝光超過2億人次，最高1萬1000人同時在線觀看直播，並獲得TapTap、App Store、Steam官方編輯推薦。

龍華科大校長葛自祥表示，學校106學年度新生註冊率超過9成，1999年成立多媒體與遊戲發展科學系，是全國第一所以遊戲命名的科系，近年與美國加州動畫協同製作公司合作。今年學校獲1億餘高教深耕計畫補助，是台中以北唯一獲得超過1億元補助的私立科大，對提升各項軟硬體教學有絕對幫助。

(中國時報)

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