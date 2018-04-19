古清明掃墓 台中江家358人祭祖

2018年04月19日 01:21 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中南屯江氏宗親發揚慎終追遠的精神，依循古例每年在古清明（農曆3月3日）掃墓祭祖，百年來未曾中斷，18日有358位江氏子孫們扶老攜幼穿過大肚山的森林小徑，來到其先祖清代古墓前，祭祀掃墓。

358位江家子孫最小8個月，最老90歲，最遠有從美國、全台各地，18日齊聚在一起掃墓，大家分工合作壓上「墓紙」，接著眾人齊聚祖墳前，一起焚香祭禱，最後剝蛋殼於墳上，除緬懷先祖外，也凝聚家族情感。

公業代表管理人江慶洲表示，江氏先祖目前最遠追溯至明代江東峯，第19代世祖江在蛟則是來台開墾第1代，於乾隆年間從福建渡海來台於今台中大雅開墾。而每年聯合祭祀公業江東峯、江在蛟、江濟川，是由來台第3代、21世祖江盛颺感於祖先豐功偉業，為繼續宗祠之香火仍提議設立。每逢古清明（農曆3月3日）江氏宗親扶老攜幼掃墓祭祖，百年來未曾中斷。

江慶洲指出，江家2座清代祖墳，位於台中工業區4期計畫內，分別設立於清道光丙申16年菊月、清同治7年桐月，至今183年及151年，現地為原台中市難得僅有的次森林，擁有為數眾多的相思林、樟樹、刺竹林等。

江慶洲表示，希望未來開發時，能保留江氏祖先清朝古墓，將珍貴的現狀文史資產及綠色資產融入設計，創造人文歷史、自然環境及土地開發的雙贏局面。

(中國時報)