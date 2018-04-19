台南5月再無雨 水庫只能撐到7月

2018年04月19日 01:21 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

天公不作美，去年8月迄今累計降雨量約為歷史同期5成，曾文水庫蓄水量不到10％，若6月前再不下雨，溪北地區最多只能供應民生用水至7月底，溪南地區則至7月中旬，台南市政府18日召開抗旱會議，呼籲市民節約用水，以5月底不進入三階限水為目標。

台南水情緊繃，曾文水庫蓄水量4511萬立方公尺，目前存量不到10％，烏山頭水庫蓄水量約4757萬立方公尺，存量約60％；南化水庫蓄水量約3447萬立方公尺，目前存量不到40％，雖尚未進入一階限水，但中央氣象局預報資料指出，6月前降雨量估計較往年正常偏少，水情沒有樂觀本錢。

估計若再不下雨，溪北地區曾文、烏山頭水庫最多只能供應民生用水至7月底，溪南地區南化水庫則可供應民生用水至7月中旬。代理市長李孟諺表示，台南水庫蓄水持續探低，已加強機關節水措施並進行節水宣導，並呼籲市民、企業、機關學校各界共同節約用水。

水利局指出，市府各局處為對抗旱象，擬定開源節流對策；開源方面，透過廢水處理回收再利用、機關學校增設雨水貯留、落實工業區用水回收等，增加用水來源。

節流則包括機關學校全面換裝省水設施、落實工業區用水回收率（永康科97％、樹谷95％及柳科97.42％）、輔導農民種植需水量較少之作物、行道樹澆灌使用回收水、工務局轄下所屬瀝青混凝土廠配合使用回收水、洗街車使用汙水廠回收水等，並已公告19處抗旱井，請自來水公司規畫臨時供水站，以減少限水衝擊。

農田用水方面，2月初曾文、烏山頭水庫第1期稻作灌溉已採取供8日停8日節約灌溉措施，春耕用水迄今已節約9000萬噸水量，後續將視降雨情況及作物生長情形，機動調整通水供灌時間。

(中國時報)