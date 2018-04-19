中原大學就博會 職場首重態度

2018年04月19日 01:21 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

中原大學2018「築夢工廠 打造未來」就業博覽會於18日登場，參加廠商包括鴻海、日月光、友達光電、工研院、國防部軍事情報局等各領域知名企業，預計提供323個職缺，至少1700個工作機會。此外搭配7場企業說明會、12場就業講座等職涯系列活動，讓學生及早掌握職場脈動，畢業就業銜接無落差。

中原大學職涯發展長皮世明表示，現階段新鮮人找工作首重「態度」，新世代的年輕人容忍度較差，所以對於工作的責任感、溝通協調能力就顯得非常重要。而找工作時也要了解自己的所長，且一定要在履歷表中呈現。

中原大學育成的企業「互動創新公司」，創辦人之一張中星說，除了就業，創業也是年輕人進入職場的另一種選項。他指出，創業並不是條容易的路，除了要清楚自己為什麼要創業，也要讓自己的東西經得起市場的檢驗，「要避免盲點，也要堅持自己的焦點。」目前他也與中原育成中心、青年事務局合作，為學生提供實習機會，讓大家都能為自我的創業夢想而努力。

市長鄭文燦參與活動，他說，中原大學是培育青年人才相當重要的基地，加上桃園是六都之中最年輕的城市，急需工程建設相關人才，因此市府首度進入大學校園，希望能延攬更多年輕的公共工程人才。市府也正在推動107年度補助青年就業新政策，給予青年就業創業更多的可能。

(中國時報)