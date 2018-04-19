3高中同窗 老公寓種大麻被逮

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中國時報
／高雄報導

洪姓男子去年間以比特幣向國外網站買入大麻種子，夥同2名高中同學在舊公寓利用自動化設備種大麻，刑事局偵八大隊偵三隊16日搜索查獲大麻植株36株、成品576公克及種子72顆等，若以零售行情換算，價值超過800萬元。

24歲洪男無前科，是LED照明公司員工，去年6月間，與徐姓、蔡姓2名高中同學連絡上，得知徐男開刺青店，遂提議種大麻，洪男並以比特幣從國外網購大麻種子，另由蔡男當人頭在鼓山區中華路租下舊公寓的4樓種植。

憑著本身理工背景，洪男在屋內架設自動化LED燈光控制系統、自動灑水系統與自動抽風系統，幾乎不需人工就能自動種植大麻，且抽風系統還能過濾雜味，2房1廳幾乎都用來種大麻，甚至廁所馬桶上方也隔出來種。

警方發現，蔡男平時在徐男刺青店幫忙顧店，睡覺就在種大麻的公寓，滿屋大麻如果再種下去，可能連他都要睡到別的地方。據了解，現大麻1公克約1200元不等，1株可收成200公克，36株大麻至少價值800萬元。

洪男辯稱，國外許多地方大麻都合法，且他純粹自用，並非做壞事。但警方指出，大麻在我國列為二級毒品，長期呼麻會有妄想、錯覺、幻覺、焦慮等後遺症，不排除3人以刺青店為管道販售，依毒品罪送辦。

(中國時報)

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