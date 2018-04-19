疑產後憂鬱 保四女分隊長自焚亡

2018年04月19日 01:21 中國時報 吳敏菁 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

保四總隊38歲邱姓女分隊長疑似產後憂鬱，17日晚產假期間，在離家不遠處的河堤，買汽油引火自焚身亡，同事不敢置信，指她超有責任感，熱心幫助同事，工作認真，想到她還留下3個小孩，保四同事發動募款。

邱姓女警2016年10月從太平分局，因父親病重、家務繁忙，以「特困」理由調到保四總隊。邱女與丈夫原育有8歲、4歲兩名女兒，去年懷第3胎，但在懷孕期間有憂鬱情況，曾就醫治療並服藥控制，上月中產下兒子後，邱女仍情緒低落。

保四大隊長李承翰說，邱女個性較沉默，但平常和同事互動良好，非常認真，交辦工作總是完美完成，很有責任感，遇到比較不熟悉電腦同事，也會主動幫忙、接下工作。發生這樣的事情，實在難以想像。

邱女的先生也在警界工作，警方指出，邱女的父親去年病重往生，婆婆也癌症轉移，雖家庭美滿，但是家人生病，精神上承受壓力，加上小寶寶誕生，加劇憂鬱狀況，讓人唏噓。

警方調查，17日晚間，邱女向家人表示要外出買東西，直到9點多都未回家，她丈夫返家後發現妻子不見，趕忙外出尋找，9點41分民眾發現報案，在鄰近的堤防旁發現邱女已成焦屍。經調閱監視器，有拍到機車踏板載汽油的畫面，死亡原因待檢察官相驗確認。

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(中國時報)