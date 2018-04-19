北市議員協調案 1年2萬5000件

2018年04月19日 01:21 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

有名自稱北市府公務員的民眾投書媒體平台，指去年議會協調會、會勘高達2萬5000件，有的被議員關說而加速處理，有些完全不符合法規，呼籲市府主動公開議員協調資料。不過，北市府發言人劉奕霆表示，市府已公布協調案數和件數，至於其他協調細節，為尊重議會，不會公布資料。

為民服務 議員職責

根據民眾投訴，北市議員在2017透過市府局處會勘、協調會列管案件高達2萬5000件，還不包括未列管、逕行辦理和私下關說案件，協調內容大至宮廟遷移，小至個人改名，有的完全不符法規，有些則是被關說，呼籲市府主動公布歷年「關說紀錄」，給市民知的權利。

對此，台北市議長吳碧珠說，市議會有市民服務中心接受陳情，為民服務本就是議員職責，許多車禍、醫療糾紛案件，靠行政單位處理緩不濟急，透過協調消弭爭議反而較快，也能避免法律程序一跑就是3、5年，或許有些細小案件確實可不必協調，但處理過的案件絕無任何不法情事。

受理案件 逐年下降

吳碧珠說，市府和議會不是第一天成立，每年都是這樣運作，若行政單位認為案件太多，應檢討行政效率，況且就是因市府無作為，民眾才會找上民代陳情。她強調，議會每件服務工作網站都有登錄，本來就公開透明，市府研考會也有管控，都是正當合理的案件。

劉奕霆也表示，郝市府時期每年受理案件數多在3萬5000件上下，為了減少同仁負擔及加強行政資源有效運用，市府透過事前溝通，降低召開協調會的次數，2015年至今，已從3萬8839件下降到3萬578件，每天受理案件不到100件。

劉奕霆說，由於一個案件多涉及多個單位管轄，加上協調會不只開一次，部分同仁可能因此負擔較重，北市府也由副市長鄧家基成立「關懷協調小組」，關懷加班過量的同仁，另也提供法律諮詢服務，盼減輕同仁壓力。

(中國時報)