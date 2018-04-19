挪70萬義刑顧問費 警遭約談

瑞芳警分局前任偵查隊長林國雄遭檢舉，疑似涉嫌挪用70餘萬元破案獎金，基隆地檢署檢察官於18日上午帶隊前往瑞芳警分局偵查隊搜索，並查扣相關物證。（張穎齊翻攝）

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中國時報
╱新北報導

警界再爆涉貪疑雲！瑞芳警分局前任偵查隊長林國雄遭人檢舉，涉嫌利用職務之便，挪用義刑顧問團的70餘萬元破案獎金，支應前分局長林泰裕在聯誼宴席上所需。基隆地檢署於18日上午帶隊前往瑞芳分局搜索，並將林國雄、林泰裕等10名相關人員約談到案，釐清案情。

討好長官 當聯誼餐費

據悉，林員在瑞芳警分局任職期間，疑為了討好長官，私下招募義刑顧問費70餘萬元，用來幫時任分局長的林泰裕，與各界打好關係的聯誼餐會費用。但此舉卻惹惱義刑，認為顧問費不但沒有進入義刑的帳，還破壞了義刑與偵查隊間的關係，氣得投訴檢舉。

知情人士透露，事後林員和義刑私下達成和解，希望息事寧人，但消息還是傳開，有警員認為林員募到的破案獎金，沒有確實分配給破案的同仁作為加菜金，於是向新北市警局政風室及基隆地檢署等單位投訴。

新北市警察局獲報後，去年8月底將林員從瑞芳警分局調為金山警分局偵查隊長，今年2月14日再調到新北市警局保防科警務正。基層員警透露，這個職位就是要把林「冰起來」就近觀察。

三峽警分局長 也到案

基隆地檢署18日由檢察官林婉儀指揮廉政署及調查局新北市調查處幹員，持搜索票前往瑞芳警分局搜索偵查隊、出納、會計等相關單位，搜索3小時後，將有關獎金分配明細卷宗等相關證物查扣。

此外，前瑞芳警分局長、現任三峽警分局長林泰裕也在18日被檢調約談，與林國雄及相關人士等10人被帶回新北市調查處訊問，訊後將移送至基隆地檢署複訊，全案將朝違反貪汙治罪條例罪嫌偵辦。

基隆地檢署表示，一切尚在偵辦中，不便對外說明。記者致電給林泰裕與林國雄，2人手機均轉接語音信箱，無法取得回應。

(中國時報)

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