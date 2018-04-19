竹縣提3方案 暫緩垃圾危機

2018年04月19日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣垃圾問題讓民怨四起，日前竹東鎮長徐兆璋揚言讓清潔隊員「放假」，新竹縣環保局對垃圾問題不敢大意，雖因應環保署政策將推動多元垃圾處理方案，但建設需3年緩不濟急，僅能就現狀提出暫時解套的辦法，包括辦理竹北新豐區域掩埋場活化作業、協調其他縣市焚化能量等，目前已有外縣市伸出援手。

累積堆置量 達2萬公噸

新竹縣從2016年推動破袋檢查、自主垃圾減量作業，已將每日270噸垃圾產量降低至210噸，但縣內垃圾委託竹市與苗栗協助焚燒，無奈碰上歲修、設備故障等問題，導致縣內部分垃圾無法進場焚化。根據環保局調查，目前各鄉鎮垃圾堆置量累積約2萬公噸，包括新豐鄉約1萬2650噸、竹東4700噸、湖口1200噸。

環保局雖提報「新竹縣多元垃圾處理計畫可行性評估與先期規畫作業」計畫經環保署核定，但興建方案評估至完成興建預計需耗時3年，過度方案包括辦理竹北新豐區域掩埋場活化作業，目前已取得環保署補助8600萬經費，工程將挖除新豐區域掩埋場三期垃圾，初步評估活化後可取得9萬4000立方米掩埋量能。

可燃廢棄物 再製成燃料

其次是辦理堆置垃圾產製固體再生燃料（RDF）計畫，將堆置於竹北新豐區域掩埋場垃圾進行機械分選後，將可燃性廢棄物製成固體再生燃料。

第三是研擬各掩埋場堆置垃圾打包作業，將各鄉鎮暫時堆置垃圾，透過簡易分選，將可燃垃圾壓縮打包，待取得焚化量能後進廠焚化。最後則是持續與他縣市協調進廠量能，並請中央協助調度縣內垃圾及底渣去化問題。

(中國時報)