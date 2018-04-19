德商海水採礦 藍團按鈴申告

台中市議會國民黨團議員18日到台中地檢署按鈴狀告德商涉及詐欺。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台中市政府與德國1人公司簽署「海水採礦」合作備忘錄，引發爭議持續發酵，台中市議會國民黨團21位議員聯名，18日至台中地檢署按鈴，狀告德商哈利．霍夫曼涉詐欺。市議員李中盼檢方介入調查合約相關內容，釐清市府究竟是被騙或合謀詐騙。市府經發局則回應，尊重議員申告，將配合檢方詢查。

被騙或合謀詐騙 需釐清

包括黃馨慧、朱暖英及楊正中等多名議員，在律師、也是國民黨前議員洪嘉鴻陪同下，到地檢署按鈴並遞交訴狀。李中質疑，市府未善盡事前查證就與德國1人公司簽署MOU案，即便遭媒體踢爆，仍嘴上說要檢討，實際卻未停止相關程序，與一般人發現被騙的反應大不相同。

李中表示，霍夫曼公司只是1人公司，所宣稱的海水採礦技術也沒有專利，卻要港務局提供100公頃土地、宣稱將投資1100億元，以他沒有相當自有資金與專利技術的情況做常理推斷，哈利．霍夫曼應無執行能力，涉嫌詐欺。洪嘉鴻則表示，哈利．霍夫曼可能利用此合作備忘錄去騙人錢或貸款，有詐欺得利之虞。

李中不滿的說，議會要求調閱該MOU案相關合約內容，卻被市府以「商業機密」為由拒絕，市長林佳龍不願說清楚、講明白，決定透過司法系統了解，除要狀告哈利．霍夫曼，更盼司法介入調閱相關文件、對哈利．霍夫曼深入調查，協助釐清真相。

商業機密 盼司法介入調閱

經發局長呂曜志坦承事前掌握資訊不夠充分，他指出，簽訂合作備忘錄是協助民間投資善意確立，市府未給付也無須給付資金給對方，未來將檢討改進，任何投資案也會請廠商提供完整文件，抱持「大膽歡迎、謹慎落地」的態度嚴格把關。

(中國時報)

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