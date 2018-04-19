準文化局長涉侵權 嘉市府澄清

2018年04月19日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

人紅是非多。嘉義市觀光新聞處副處長林青萍20日將升任嘉義市文化局長，她以臨摹大師馬諦斯名畫《戴帽子的女人》，改為自己的畫《女人》，並印製邀請卡，被質疑涉侵犯智慧財產權，市府行政處法制科表示，此臨摹畫可視為「改作」，且原畫已逾法定存續期，無涉侵權問題。

純粹自娛未曾展售

林姓藝文界人士指出，林青萍副處長即將就任文化局長，理當以身作則，尊重智財權，但她多年來臨摹馬諦斯、陳澄波、張義雄等大師的名畫，簽上自己的名字，更改畫作名稱，若是自娛也罷，此次卻印製成文化局長交接邀請卡，有涉及剽竊之疑慮，身為文化藝術機關的首長，如此作為恐貽笑大方。

林青萍表示，2003起無師自學畫圖，她偏愛色彩及線條鮮明的畫作，從網路找到馬諦斯、梵谷等大師名畫臨摹，且自己簽名的畫作與大師名畫差很大，純粹是自娛，沒有公開展售，此次印製邀請卡，依法也不涉及著作權問題，若因一時欠周全，以後會更謹慎。

註明出處比較保險

法制科員陳貞斗表示，依《著作權法》規範此邀請卡的畫可視為「改作」，而第2款第30條規定著作財產權的存續期間為著作人生存期間及死亡後50年，已逾馬諦斯著作權的存續期，因而邀請卡的畫不涉侵權問題。

教美術並創作不斷的嘉中教務主任王德合表示，臨摹大師名畫若是足以辨識原作者，可視為沒有主觀犯意，若涉及商業、公開展覽等行為，最好註明「臨摩誰的畫」，避免涉及智財權爭議。

(中國時報)