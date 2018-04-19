高市零舉債 議員疑犧牲建設

2018年04月19日 01:21 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄達成零舉債，但民進黨議員郭建盟披露，市府為了省錢，去年例行性設備維護經費與2011年相比降了35％，甚至得用災害準備金來維修；市府強調，縣市合併初期編較多預算提升縣區建設水平，議員以當時預算為基準，絕非適當。

道路養護打7折 省著鋪

郭建盟18日以道路養護為例，縣市合併前，原市區道路面積1756萬平方公尺，養護經費3.09億，2017年養護面積較合併前增加3.2倍，經費卻僅成長2.2倍，換算每平方公尺維護預算從17.57元降至12.36元，打了7折。

此外，市府維護設施得動用市府第二預備金、平均地權基金及災害準備金，尤其養工處仰賴災準金比例提高，從2011年7.42％攀升至去年40.85％，但去年根本沒有颱風造成重大災損，顯然經費被挪去做一般維護。

他質疑市府為了零舉債犧牲施政品質，他曾私下問養工處沒錢怎麼鋪修道路，結果基層公務員竟回答「省點鋪」，「1999哪裡罵得多就先鋪哪裡」，公園承包商講得更白，真沒錢修，就用警示帶圍起來，等隔年有錢再修。

市府指經費44億 未縮減

養工處長吳瑞川坦言，有時颱風造成公園樹木倒塌，也會破壞人行道，機具進出則損及入口、欄杆，會動支災損金整理公園；工務局長蔡長展則允諾制訂客觀滿意度指標，確保維護品質。

市府補充強調，絕無縮減公共建設支出來達成零舉債，議員拿縣市合併初期經費當基準，但當年是為了拉近縣區建設水平，才投入大量經費，現在已慢慢回歸常態性維養，因此近3年例行性維護經費均約44億，並沒縮減。

(中國時報)