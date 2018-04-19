白花三葉草盛開 河濱滿地4月雪

每年3至4月是白花三葉草的盛開季，在台北市大佳、美堤河濱公園可以見到一整片白花三葉草，看起來就像是一層白雪。（台北市水利處提供）

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中國時報
／台北報導

大佳、美堤河濱公園有「雪景」？台北市水利處表示，每年3、4月是白花三葉草盛開的季節，一整片白花看起來就像下雪；特別的是，白花三葉草花謝之後，植株落入土中可以提升土壤中的含氮量、改善土質，可說兼具觀賞與實用的效果。

屬於多年生草本植物的白花三葉草，又被稱為白花苜蓿、菽草或白車軸花，它的外觀特色是葉片上有白色紋路。因環境適應能力強，不需特別照顧就可生長，因此分布在許多地方。

每年3至4月是白花三葉草的盛開季，在台北市大佳、美堤河濱公園可以見到一整片白花三葉草，且背後還有一大片綠油油草地，使得小花看起來就像是一層白雪。

不僅只有外觀好看、適合當拍照景色，北市水利處說，屬於豆科植物的白花三葉草具有固氮作用，花謝之後，植株打入土中就可以提升土壤中的含氮量，能夠改善土質。

如果光用看的還不滿足，北市公園處也趁著春季百花盛開、草木生長的季節，開辦「綠化教室」。公園處說，市府與七星農業基金會、錫瑠環境綠化基金會在花博新生和圓山公園開課，這一季課程主要是可食植物的栽培應用技術，例如「香辛菜類蔬菜栽培技術」、「蔬菜香草組合DIY」等，不只在教室內看影片圖片教學，還會在戶外庭園實際操作。詳細課程資訊可上公園處網站查詢。

(中國時報)

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