賣畫募款遭疑 張花冠寒心

2018年04月19日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣長張花冠在台灣燈會舉辦前，曾義賣畫作替燈會募款，18日臨時會上，縣議員林緗亭指外界有諸多疑慮，要求縣府把賣畫流向說明清楚，一度因何子凡不認同她的質疑，兩人言詞針鋒相對，張花冠更馬上跳出來，指林緗亭詢問的心態和動機，讓她非常寒心，經過議長張明達緩頰，強調後續會由專案小組持續監督，才讓險些擦槍走火的質詢落幕。

昨林緗亭手持文化觀光局提供的資料，要求文化觀光局、綜合規畫處、財政稅務局等單位針對畫作義賣所得加以說明，確認畫作所得扣除成本有380多萬元後，林緗亭指經她比對台灣燈會專戶，並沒有看到這筆款項，財稅局長簡世明則解釋款項由嘉義縣文化基金會負責，主要用來支應伴手禮開銷。

林緗亭欲進一步追問，因張明達以專案小組持續監督為由，讓她暫時打住，結果何子凡接續發言，表示義賣沒動到縣府的錢，應予以尊重，也不該抹煞縣長的好心，讓林緗亭忿忿不平，重申她肯定縣長，是外界講縣長不清不楚，她只是想還原真相，讓縣長有機會講清楚。

張花冠馬上出聲駁斥，要求林緗亭把話講清楚，也說畫賣得沒那麼好，扣除成本剩300多萬元，因義賣還要扣營業所得稅，有些人直接捐款到燈會專戶，指不是所有首長都會辦畫展義賣，林緗亭這時質詢此事，「我非常寒心」。

縣府事後說明，指張花冠共捐出70幅畫作舉辦「抱誠守真─花young嘉義」畫展，畫作收入398萬元，畫冊收入93萬9000元，合計是491萬9000元，另有7位民眾直接把錢匯入台灣燈會贊助專戶，合計金額300萬元，經統計畫展共為燈會募到791萬9000元贊助款，並獲民間基金會指定贊助100萬，扣除畫展支出207餘萬元，實際贊助燈會的款項為684萬元。

(中國時報)