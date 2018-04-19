花蓮老奶奶逛101 讚房子蓋到天上去

2018年04月19日 01:21 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

長期關注弱勢長輩的花蓮縣老人暨家庭關懷協會（老家協會），每年舉辦「獨居老人圓夢之旅」，帶著弱勢獨居及行動不便的長者全台趴趴走，至今完成逾200名長者夢想之旅。30名長輩18日北上探險，參觀總統府時，還搶著跟蔡英文總統的人型看板合照，直呼總統比電視上好看！

今年北上圓夢之旅走訪101大樓、總統府、國父紀念館和台北木柵動物園，長輩們由社工一對一牽著或推著輪椅參訪，98歲的黃周奶奶第一次坐火車離開花蓮，親眼看到高聳的101大樓直呼，「這房子怎麼蓋到天上去了」；首次進到總統府的林爺爺，看到蔡總統的人型看板，指定要與總統「合照」。

花蓮縣內獨居老人列管數量1600餘人，由縣府社工協助居家關懷及照護服務。老家協會2005年成立後，目前服務1400餘件個案，推展邊緣老人福利服務，包括老人就醫、送餐、電話問安、關懷訪視等業務。

「出門一趟讓老大人圓夢！」老家協會執行長蔡智全指出，圓夢活動源起於2010年國際花卉博覽會，有位長者看到電視放映活動廣告，就感慨地說「真希望能到現場看看」，長輩的心願就催生出連續7次的圓夢之旅，至今已完成217位長者夢想之旅。

蔡智全說，協會每年舉辦圓夢之旅、園遊會和餐會等活動，讓獨居老人走出家門，透過與人互動的刺激，達到活化不老化的目的，也歡迎更多有意響應扶老、敬老服務的民眾，加入老家的助人志工行列。

(中國時報)