提名未過 李家興稱努力不夠

國民黨市議員李家興（左）與市長鄭文燦合照，爭取民調支持引發討論。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

國民黨桃園市議員楊梅區民調18日公布，老將李家興中箭落馬，未能過關，他表示，努力不夠、會再努力，這不是個人的問題，很多都是長官的問題，會先沉思一段時間。

過關的參選人分別為現任市議員周玉琴及立委吳志揚祕書涂權吉，黨部將依民調結果提名。而民進黨則提名議員張火爐小姨子鄭淑方及立委陳賴素美辦公室主任陳儀桓對決。

黨部表示，由支持率最高及次高的周玉琴、涂權吉出線，提名人選與民調結果，將送桃園市委員會通過後，報請中央核定公布。

涂權吉為立委吳志揚祕書，他打著吳志揚、廖正井、陳學聖及蔣萬安牌，與他們合照，並且勤跑基層在街頭努力拉票，爭取曝光。李家興是連任5屆資深市議員，從楊梅鎮代出身，之前為無黨籍，後來加入國民黨，不過他卻與民進黨的市長鄭文燦合照拉民調，引發討論，而周玉琴則繼續爭取連任。

對於未來是否繼續參選？李家興不願回應，未能獲得國民黨提名，未來會不會以無黨籍身分投入選戰？他說需要再沉思，自己努力不夠。

至於民進黨方面則提名2席，由鄭淑方、陳儀桓出線，鄭淑方是議員張火爐小姨子，楊梅區提名設有一席婦女保障名額，鄭淑方雖篤定當選仍努力衝刺，拿下最高民調。陳儀桓為立委陳賴素美辦公室主任，為陳賴素美姪子，陳賴素美於本屆議員任內參選立委成功，陳儀桓參選議員有接棒的意味。

(中國時報)

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