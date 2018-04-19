長糯米料理大賽 推廣福興美味

福興鄉是重要的糯米產地，福興鄉農會特別邀請鹿港永樂酒店主廚大秀長糯米創意料理。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣福興鄉是全台長糯米產量最多的地區，年產量約7萬6000多噸，占全台1/8，以往多用於包肉粽、米糕、油飯，在縣府支持下，福興農會和永樂酒店將舉辦第1屆長糯米全台料理大賽，開發更多美味，為福興鄉創造另個產業特色和創意小吃。

福興鄉農會總幹事林坤宏表示，福興鄉最夯產業就是酪農業，但福興鄉也是全台長糯米的故鄉，福興鄉所產的糯米具香Q，富彈性，適合製作肉粽、油飯、米糕等。期許藉由美食競賽為主軸結合福興鄉各項優點及社區資源，推廣福興鄉旅遊活動外，也推展福興鄉良質米。

福興鄉農會18日在鹿港永樂酒店，為4月27日即將在福興穀倉登場的全國長糯米料理大賽先暖身，會中由主廚吳岳昌大秀長創意料理，包括「義式起司炸米飯糰」、「米香炸蝦佐水果莎莎醬」、「番茄起司長糯米燉飯襯青豆醬汁」、「長糯米水果米布丁」，讓人驚豔長糯米的多采風味。

彰化縣副縣長林明裕期許透過競賽選出冠軍長糯米料理，作為福興鄉農特產品的招牌菜。並廣邀各地料理好手來參加，讓首屆長糯米創意料理大賽圓滿成功。

農糧署中區分署祕書陳尚仁表示，糯米在台灣的傳統飲食扮演重要角色，諸如滿月油飯、冬至湯圓等各項傳統美食都是糯米料理，這次比賽在福興更彰顯傳統意義，希望透過料理大賽，將糯米料理推廣出去。

(中國時報)

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