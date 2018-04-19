叛逆少年變籃球小子 拚戰全國賽

台東高中男籃由教練邱聖豪（中）帶隊打進全國聯賽乙級，右一為繆少維。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／台東報導

台東高中籃球隊在全國高中聯賽乙級挺進四強，其中繆少維在國中時期曾經是學校頭痛人物，因為對籃球的痴狂，以「低門檻」加入東中籃球隊，經過3年磨練已成當家球控，今年並錄取台南大學籃球隊，這是他高中生涯最後1戰，「全力拚就對了」。

高中籃球乙級聯賽全國決賽正在台北開打， 台東高中男籃在人手不足、資源短缺窘況下度進軍全國決賽，並且晉級4強，球場上的當家後衛繆少維，身高175公分，在長人陣中個子算矮小，但是在球隊上的貢獻不容忽視。

繆少維的媽媽說，少維幼時有過動傾向，就國中時正值青春叛逆期，是學校頭痛人物，對籃球運動卻是非常執著，但是當時要考東中籃球隊時，她也曾擔心以兒子身高又未受正規訓練，在當時並不被看好，所幸教練邱聖豪看出潛力，低門檻錄取體育班。

繆少維加入東中男籃後，球隊的生活讓他有了改變，面對事情更謹慎小心，不再是莽撞少年，今年更錄取台南大學籃球隊獨招，能力更受肯定，他說，升上大學後還要繼續在UBA努力，而這次高中全國聯賽，也是高中生涯最後一戰，一定全力以赴。

東中校長張瑞杰表示，許多家長都把孩子往西部送，台東幾乎招不到優秀籃球選手，後山資源又缺乏，到外縣市比賽的經費負擔沉重，台東籃球運動的興衰，政府部門應該重視。

(中國時報)

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