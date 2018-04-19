新北文博會 9大博物館齊聚

新北市文博會在北市花博園區爭豔館舉行，參觀民眾正在聽解說員介紹鶯歌陶博館推出的文創作品。 （吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

2018新北文化博覽會18日起在台北市花博公園爭豔館展出，集結鶯歌陶瓷博物館、金瓜石黃金博物館等9個館區精華，每個博物館各自推出地方文創紀念品，融入博物館文化精萃與當地特色，4月18及19日為專業買家日，4月20日到22日開放民眾免費入場，每天有限量200份AR快拍體驗，讓民眾與新北市特色博物館合照。

新北市文化局指出，新北市最具知名度的9個博物館，各自代表不同文化與領域，除了展出各館特色外，也分別推出獨具特色文創商品，包括鶯歌陶瓷博物館「青鶯樂」、十三行博物館「古物巧克力禮盒」、板橋林本源園邸（林家花園）「金算盤」、淡水古蹟博物館「拼了！滬尾模型」、金瓜石黃金博物館「好運金鏟子」、永和世界宗教博物館「圖騰絲巾」、三峽客家文化園區「復古相機」、烏來泰雅民族博物館「泰雅族幸運娃娃」、蘆洲李宅「保平安虎爺御守」等。

文化局長林寬裕拿起林本源園邸好運金算盤，他說板橋林本源家族擅於經商及投資致富，因此以鍍成金色算盤為代表物，有祝民眾財運亨通之意；世界宗教博物館圖騰絲巾，則以佛教蓮花與伊斯蘭教花草為靈感設計；鶯歌陶瓷博物館「青鶯樂」，設計成實用注水壺，外觀如昂首大鳥，簡約線條搭配亮面青瓷釉色，突破以往甕的概念；十三行博物館則利用鎮館之寶人面陶罐，開發出巧克力禮盒，再以精裝書本作為外包裝禮盒等。

林寬裕說，今年展期到4月22日為止，展出主題以「樹」概念，藉由「樹」繁多茂密的枝葉為意象，展現新北文創藝術能量，讓抽象文化思想，設計出充滿內涵展示空間，讓民眾用眼感受新北文化之美。

(中國時報)

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