搶救客語 桃園推沉浸式教學

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中國時報
／桃園報導

全國客家人口總數推估為453.7萬人，占總人口數2349.2萬人的19.3％，去年底客家基本法修正，今年公布客家話為國家語言之一，但桃園市議員謝彰文等人認為，客家語言正以每年1.1％的速度消失，再不重視，40年以後客家文化將消滅殆盡。

客家事務局長蔣絜安表示，目前以沉浸式教學，讓客家話融入生活。謝彰文指出，客語逐漸流失，原因主要有幾個方向，包括「本身不太會講」占62.0％、其他如「習慣說國語」占18.1％、「居住地非客家庄」占12.1％、「習慣說閩南語」占8.1％、「與配偶使用語言不同」占5.4％、「學國語比較重要」占4.0％、「沒有時間教子」占3.3％及「很少用到客語」占2.6％等。

根據了解，2017年桃園市客語能力各級認證報名人數總計為2534人，初級報名人數1563人，通過認證合格人數923人、比率占60％，中級暨中高級報名人數971人，通過認證合格人數603人、比率占62％，謝彰文表示，報名人數居全國之冠，但是通過合格比率為6成，還有待繼續努力提升空間。

蔣絜安表示，推展客語，除加強與學校的連結，研議設立客語認證標竿學校，推動客語沉浸式教學，並建置客語作為地方通行語的法制基礎，營造客語友善環境等，讓客家走入生活，貼近民眾需求，為桃園的多元文化再添亮點。至於有議員問她何時遞補立委？蔣絜安以很喜歡在客家局的工作回應。

(中國時報)

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