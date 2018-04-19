台北缺女市長 呂秀蓮表態做1屆

民進黨年底是否繼續禮讓台北市長柯文哲，至今還未定論。表態參選的前副總統呂秀蓮（中，粉色衣）18日拜會北市議會民進黨團，爭取黨內議員支持，她還強調自己若當選市長，「保證只做1屆」，讓更優秀的人接棒。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨年底是否繼續禮讓台北市長柯文哲，至今還未定論。表態參選的前副總統呂秀蓮18日拜會北市議會民進黨團，爭取黨內議員支持，她還強調自己若當選市長，「保證只做1屆」，讓更優秀的人接棒。至於民進黨是否要自提人選，她認為黨內可採「開放選舉」方式，讓想選的人繼續跑下去。

民進黨現有呂秀蓮和立委姚文智爭取台北市長提名，兩人也藉著北市議會開議期間，分別到黨團拜會尋求支持。呂秀蓮昨在會中表示，這次台北市選情最險峻，但她與姚文智都很有風度，不像中南部黨內初選互咬，搞到反目成仇，姚本周日號召「柯黑」出來遊行也有邀請她，她也會參加。

姚文智曾於受訪時提到，民進黨在北市應自推人選，但若候選人選輸了也要負責。呂秀蓮也認為，負責是必然的，每個競選的人都要對自己、對黨、對社會負責。

但呂秀蓮也說，民進黨作為執政黨，沒理由不在首都推自己人，但如果稍微退一步，其實可像黨外時代採開放方式，讓想選的人繼續跑，就像龜兔賽跑，跑到一定程度，自己就會停下來，黨也不必負責任，「開放選舉」是一種選擇；換言之，民進黨不見得要跟柯文哲談整合。

她還說，北市女性比男性多12萬人，是台灣的「女人城」，但目前只有傑出的女議長，卻沒有女性市長，憑她的一身經驗，有信心可以帶領台北，只要給她4年，「我保證只做1屆」，之後讓更優秀的人接棒。

至於有黨內議員抱怨，市長人選遲未出爐，議員選舉沒有「母雞」，只能自求多福。呂秀蓮緩頰說，大家太客氣了，其實議員自己就是大母雞，黨內初選才剛結束，大家表現都很好。

(中國時報)

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