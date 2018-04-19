跳槽大陸涉洩密 台積電內鬼遭起訴

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中國時報
／竹市報導

台積電吳姓工程師去年被大陸1間科技公司延攬，離職前涉嫌印製台積電28奈米重要製程文件，企圖在年底夾帶出境，遭台積電內部清查揪出內鬼，新竹地檢署18日依背信、洩漏營業祕密罪嫌將吳提起公訴。

台積電28奈米製程技術，被視為其主力技術之一，對岸科技公司不惜大動作挖腳台灣科技人才，在重金利誘下，科技人甘願鋌而走險，早在去年台積電就有1名徐姓工程師，大量印製28奈米製程被公司抓包，一審遭判刑1年6月，緩刑4年。

檢方指出，30多歲吳姓工程師去年9月突然在公司大量印製28奈米製程文件，打算在離職後於12月飛往大陸，提供挖角他的大陸無錫華潤上華科技有限公司使用，從事相關研發工作。

台積電內部查出吳有洩密重嫌，報請新竹市調查站偵辦，地檢署檢察官劉怡君指揮幹員扣押遭印製文件，吳難以辯解，向檢方自白認罪。

檢察官訊問完畢裁定10萬元交保，考量他遭對岸挖腳，另限制住居且限制出境出海，18日依涉犯營業祕密法意圖在大陸地區使用而未經授權重製、使用及洩漏他人營業祕密罪嫌，以及刑法背信罪嫌，將全案提起公訴。

台積電對此表示，吳姓工程師企圖竊取公司機密，台積電絕不姑息，台積電有決心捍衛智慧財產及技術，有任何人想以不當行為竊取商業機密，絕不會寬容。

至於是否對吳姓工程師提出鉅額賠償，台積電指在司法未定論前，無法評論。

(中國時報)

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