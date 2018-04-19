IBM捐智慧科技 助警方掃毒

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中國時報
吳岳修／新北報導

毒品氾濫嚴重，新北市成立毒品防治辦公室，知名企業IBM以「捐贈智慧」方式，派出大數據分析工程師團隊，教導如何利用電腦科技運算描繪毒品網絡，分析並整理藥癮者、社群關係、毒品樣態及趨勢後，作為擬定警方掃毒、防毒、衛生戒毒方向，成功在今年1月間破獲全國最大宗27萬個毒品包裝袋案。

毒防辦技正林冠蓁說，IBM捐贈Cognos軟體可以迅速置換風險因子，協助毒防辦快速決策作業，以去年查獲兒少涉毒案件來說，數據輸入後，電腦計算並以圖表呈現，方塊圖呈現個案數、柱狀圖顯示在學及輟學狀況、圓餅圖說明男女性別比例等，讓分析人員第一時間比對各項風險因子數據變化，進而擬定有效查緝或衛教宣導措施。

新北市刑大偵三隊長古新民說，警方運用大數據科技辦案有3個階段：數據分析、資訊共享、阻斷源頭，警方分析查獲毒品及送驗數據，發現背後有特定集團操控，交叉分析後鎖定網路有特定賣家販售毒咖啡包裝袋，從中解讀出賣家犯罪習性及交易模式，再追出其藏身地點，進而破獲這個全國最大宗毒咖啡包包裝袋源頭，未來將擴大追蹤向該賣家購買包裝袋的小藥頭。

朱立倫表示，過去警方緝毒靠情資，現在透過大數據科技分析，不僅警方有效緝毒，衛教機構也能更早展開防毒宣導教育，展現「拒毒、緝毒、戒毒」決心。

(中國時報)

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