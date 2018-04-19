失控女師甩耳光 20學生夜夜惡夢

大園區某國小2017年11月發生一名女老師在體育課時，要求學生票選最不乖同學，為人師表卻帶頭霸凌，被列為不適任教師輔導觀察。有家長投訴，該名老師本月在課堂上，疑因情緒管控不佳，甩4年級男學生巴掌，事發至今仍繼續在該校任教，讓學生上課陷入恐懼的陰影，嚴重影響受教權。（呂筱蟬翻攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

大園區某國小2017年11月發生一名女老師在體育課時，要求學生票選最不乖同學，為人師表卻帶頭霸凌，被列為不適任教師輔導觀察。有家長投訴，該名老師本月在課堂上，疑因情緒管控不佳，甩4年級男學生巴掌，事發至今仍繼續在該校任教，讓學生上課陷入恐懼的陰影，嚴重影響受教權。

家長表示，該名女老師去年要求票選最不乖同學已經很離譜，還能繼續在學校任教，今年4月中在某節課堂，還未下課就要離開，一名男學生提出疑問，就被甩了一記耳光，造成臉部紅腫，臉上巴掌痕清晰可見。事後女老師主動認錯，但做法卻是向學生下跪，要求他打回來雙方扯平，造成該名學生和全班同學嚴重心理陰影。

這件事家長也向市議員游吾和陳情，表示全班甚至有20名學生每晚做惡夢，造成身心嚴重受創。事發後校方並無要求該名女老師停止上課，嚴重失職，甚至女老師提出辭呈校方還慰留，只為了要完成該師的輔導觀察期。

教育局則表示，此案學校於4月12日校安通報，偕同社會局到校了解，該名女老師現於不適任教師處理流程之輔導階段，輔導期至5月2日結束。該校在4月17日召開教師評審委員會，決議該師應完成輔導觀察，但為維護學生權益，女老師已調離該班並予以1大過處分，同時也請輔導諮商中心人員進入該班進行輔導。

(中國時報)

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