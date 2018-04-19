卡管，民進黨選錯戰場

2018年04月19日 04:10 中國時報 邱師儀

當2018年直轄市長暨縣市議員選舉如火如荼的進行當中，不知道耗費多少媒體評論篇幅的「卡管事件」繼續延燒，而管中閔已經成為大選最重要的背景人物，管中閔這3字儼然是綠營號召深綠選民的一個特殊按鈕。這齣肥皂劇現在演到春季，最新發展是教育部部長潘文忠下台，下台前「強調希望透過辭職，讓所有政治操作就此停止，提醒各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清機會。」

這是個什麼光景？在卡管過程中一向強調卡管就不是個政治事件，教育部完全依法行政的教育部長，最後竟然因為認為自己遭遇到「泛政治化的攻擊與汙衊，徒增教育部同仁在業務執行上的壓力和負擔」而下台。換言之，在潘文忠心中，潘部長非政治、卡管非政治，挺管才是政治，理論上潘部長的依法行政與外界批評應是兩個平行世界，卡管與當家蔡總統與大總管賴揆無涉，潘文忠對於外界批評應該無視才對，但奇怪的是潘最後仍舊對號入座，對於外界挺管會癢會痛，終至黯然下台。

說得白一點，不活在陰間的鬼，看不見陰間的鬼，當自己才是政治力的始作俑者，卻還因為卡管遭致反作用力而質疑外界的政治動機，豈不怪哉？教育部這一脈相承的邏輯，其實說明了一件事：當淺綠、淺藍乃至於中間選民看待民進黨政府一堆泛政治化的作為時─包括對余光中、去蔣化與教育去中化，其實也不用氣噗噗地認為民進黨都在搞政治，不拚經濟也不尊重教育與文化。因為當外界越是這樣批評，蔡政府反而越能強調自己的客觀與中立。

身為一個執政黨，她有資源與能耐去建構一個「客觀局勢」，在這局裡總能創造一些反駁外界批評的政治話術，然後只要拗久了，在網際與深綠的政論節目上造浪，造久了形勢就能出來。坦白說，這也是馬英九政府時期最缺乏的能力。

卡管的政治話術即為管中閔對於過去擔任獨董、文章抄襲與赴中兼職等疑義無法釐清，因此卡管是適法性問題而非政治考量。然而這幾項質疑在公共空間發酵已久，都無法讓管一刀斃命，反而自傷七分。

文章抄襲案由民進黨立委發動攻擊，不但無法成立，還燒到立委自己的論文抄襲問題。而管擔任台哥大獨董沒有誠實揭露，教育部查來查去，硬要扯一個從來就不存在的誠信問題，事實上台大不但知悉管任獨董，也收受了回饋金。

最狼狽的是對管赴中兼職的指控，這也是深綠鷹派最愛聽到的關鍵字，然而不咬還好，一咬下去綠營對陸的心口不一惡臭滿溢。先是內政部長葉俊榮遭踢爆在對岸浙江大學光華法學院擔任兼職教師，更幽默的是，接任潘文忠的新任教長吳茂昆也被踢爆疑曾任中國國務院下的中國科學院顧問。筆者曾為文提及學術界從來就不是民進黨熟悉的戰場，這也就是為什麼民進黨在對管的攻擊上才會左支右絀、漏洞百出。

從阿扁時代，教育部即扮演民進黨國家認同改造的一個關鍵機關，從那遠古的杜正勝與之後培育出來的天然獨世代，就知道阿扁有多少遠見？聰明如蔡總統，當然會放手讓賴揆繼續主導高教，教育部抓緊緊，當然台大校長也不能給。

（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)