成就一位人才 是三方的功課

2018年04月19日 04:10 中國時報 杜英宗

大陸國台辦與地方政府陸續祭出惠台措施，很多人把重心放在對岸以高薪搶人。這讓我想起常有年輕一輩來請益人生道路的選擇時，我總是勸勉他們，薪水只是工作一開始的待遇。人生的抉擇與收穫，要看如何能累積長遠的實力。因為薪水、職位都可能被別人一夕取消，但是把事情做好了，自己也練就本事了，自然會賺到錢，而且會有更好的機會自己來敲門。

這個道理看起來很簡單，但是很多人沒有都想到。工作中很重要的一個層面，不只是為別人貢獻，也可以同時成就自己的本事，這是別人拿不走的。在近期的員工大會中，我也跟同事分享了這個觀點，以及如何成就自己。我提醒同事，每天都要思考，久了就會養成習慣與紀律：

第一，就是從客戶的角度出發。我們每個人都是為了服務客戶而存在，所以在做每一件事時，心中要有客戶意識，想到為什麼要做這些事情，對客戶有沒有幫助？能為客戶解決什麼問題？以及應該怎麼做，才能達到目標？

第二，你做的事能不能成就你自己的本事、造就自己？例如，我做這件事，有沒有增加我自己的能力？如果沒有，自己先宣判死刑，就要再問，那我可以怎麼做，才能成就自己的能力？

天底下的人事時地物，時時刻刻都在變。在我的眼裡，沒有一件事的做法可以一成不變。因為面對不同的人，在不同的時空客觀環境下，對我來說，不管做過多少次，我都把這一件事當成是新的挑戰，自然也就會有不同的做法，因而增加了我的經驗。因此，事情能否造就人，不只取決於事，更取決於自己用什麼心態來看待。

很簡單的一個做法是，每做一件事情的時候，都要去想為何而戰？這個工作的使命是什麼? 這樣，每一件事情就可以盡情發揮，累積新的本事。有時，我也會遇到挫折、外界的挑戰，但是我已經養成習慣，先把過去的事和做法完全忘掉，重新規畫，這樣就充滿了創新的空間，即使是因應環境變遷的苦差事，也變成練就本事的好機會了。

第三，是要去想，事情經過我的手後有沒有增加價值？我常遇到同事就像傳真機，一五一十地轉述別人告訴他、很明顯似是而非的事。當我希望再釐清時，對方就表示他也充滿疑問或是不滿意，但卻不先深究原委或提出建議，這就是沒有增加附加價值。或是每天都不假思索地重複行事，即使已經不合時宜或是明顯地浪費資源，也沒有想到要改變流程與做事的方法，讓事情可以做得更快、更好、更有價值。

我跟同事說，其實你只要常常想到這3個問題，就可以改變你自己，換句話說，是要有紀律，常常這麼自省。如果這3個問題都是否定的話，大家大概可以猜到，這可能是不關痛癢的事，也應該沒有一個人甘心當一個不關痛癢的人。

常有同事說，工作的時間很長，沒有時間學習與思考。剛過世的物理學家霍金說，世界很大，要抬頭看天空，不要低頭看腳下。這也考驗我們，有時要提醒自己，強迫自己暫時把所有的工作收起來，想一想自己在做什麼？本領有沒有增長？還可以怎麼做才好？

外界環境變動很大，一身的本事也會有用完的時候。但持續自問這3個問題的紀律，可以啟動好的循環，從工作裡面再鍛鍊，再成長，再成就自己；愈做愈好，愈做愈多，愈做愈有本事。

當然，作為一個企業或是政府，也要營造好的環境，才能滋養有這些遠見與紀律的人才，並進一步鞏固、傳承這樣好的文化。近期看到一個國際媒體在進行最佳雇主評選，其中對於最棒的工作環境的描述，值得所有企業與領導人省思：「一個組織之所以成功，是因為能讓員工樂在他們的工作，認同並擁抱它的使命與價值觀，珍惜與重視他們的同仁。薪酬與福利是要素之一，但更重要的是成長的機會以及彼此互相尊重的氛圍。」

換句話說，成就每一位人才，是當事人、組織、國家三方要一起努力的功課。惠台措施的薪水固然誘人，或為台灣的企業、政府帶來挑戰，但我們整個系統都更要審視這些看不見的機會與價值，以及不斷成就自我、造就人才的基本功。（作者為資深企業經理人）

(中國時報)