賴清德賠本賺吆喝

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中國時報
段心儀

「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」是江湖賣藝、擂台比武時的吆喝口吻，從未想過會出自下轄14部8會，手握兩兆預算的行政院長嘴裡！更沒想到台灣學子夢寐追求的台大，竟成為鬥氣的擂台；大學的前景、青年的前途，在政治人眼中竟如此輕賤。

什麼叫作「宰相器量」？戰國時代，敢廷斥秦王，又能完璧歸趙的藺相如，一見大將廉頗就引車避匿，因為強秦在側，虎視眈眈，兩虎相鬥，勢不俱生，所以「先國家之急而後私讎也」；清宰相張廷玉家人與鄰居爭地，他修書一封把院牆退讓三尺，因為「千里送書只為牆，讓他三尺又何妨。長城萬里今猶在，不見當年秦始皇。」、「樂以天下，憂以天下」才是宰相器量；「相忍為國」才是宰相風範。為何如今廟堂之上，巍巍峨峨的盡是些「賠本賺吆喝」的貨色？

賠本一：台大校長懸而不決，已危及台大發展與社會觀瞻，成為國際笑話。台大論文造假事件，已嚴重衝擊台灣論文可信度及台大排名。新校長合法遴選卻無法上任，還面對司法傳訊，國際學術界如何看待此事？倘若卡管成功，重新遴選，暫不討論哪一流的學者會來遴選如此不堪的台大校長，單單啟動校長遴選程序，從檢討、修正、通過，至少1年，這將讓台大進入史上最長無正式校長的時代。代理校長只能處理日常事務，無法規畫決定長遠發展，今日人才外流如此嚴峻，沒有願景的台大，如何吸引有競爭力的教授和學生？

賠本二：台大今年排名必受卡管事件影響，龍頭大學如此不堪，也必牽拖整體。為了前途考量，今、明年高中生外流必更加嚴重。學生實是被時勢所迫離鄉背井，孤身在外，還得揹上不愛台灣的罪名，學子何辜？人才外流導致競爭力弱化，台灣何辜？

賠本三：這些年學術交流蔚然成風，稍有名望的學者無不絡繹兩岸。因此這一場鋪天蓋地的卡管事件讓人人自危，紛紛檢點自己赴陸交流種種，會被定義為「短期講座」還是「兼任專任」？所有招待、鐘點費算不算「酬勞」？「被兼職」是光榮的認可，還是該調查的違法？在這種「挖糞一樣侮辱師尊」的氛圍下，名教授難逃被人質疑，「不如歸去」的危機已在學術界成形。

目前看來唯一標準是「顏色正確」。內政部長葉俊榮每周上課6小時，沒問題；吳茂昆部長擔任中科院顧問，也沒問題，但換了管爺，就是過不了關。自由心證本就是最可怕的事，管爺不「清風明月」，還能怎麼自處？

其實，一個轉念問題就解決了。管爺不妨學《琅琊榜》的靖王這麼說「吳部長沒做過的我都沒做過」；賴院長則背背魯迅的「俯首甘為孺子牛」，你別橫來我別狠，大家都解套了。（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)

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